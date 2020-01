Andreas Bube ligger i en meget komfortabel position på verdensranglisten i forhold til at snuppe en af de 48 pladser til OL. På den "rensede" liste, der tager højde for, hvor mange hver nation må stille med, gik han ind i 2020 med en placering som nummer 24.

Bube jager OL-klimaks i karrierens efterår

Efter et skuffende 2019 har løberen Andreas Bube ambitioner om at sætte karrierens hurtigste 800 meter-tid og nå finalen i sit sandsynligvis sidste OL.

Men selv om passet afslører, at Bube runder 33 år kort før legene, gør han sig forhåbninger om, at karrierens hurtigste tid ligger og venter i Tokyo.

