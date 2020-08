Bruno Fernandes: Vent med Cantona-sammenligninger

Manchester Uniteds portugisiske stjerne er beæret over sammenligning med Cantona, men det er for tidligt.

Det er ikke for meget sagt, at portugiseren Bruno Fernandes har taget Manchester med storm, efter at Manchester United tilbage i januar hentede ham for mere end 400 millioner kroner.

På begge sider af coronapausen har midtbanespilleren vist sig som en fremragende tilføjelse til holdet, hvor han har budt ind med 11 scoringer og 8 målgivende afleveringer i bare 21 kampe.

Det har ført til sammenligninger med ingen ringere end United-legenden Eric Cantona, som fra 1992 til 1997 udødeliggjorde sig selv på Old Trafford.

Selv om det er en ære for Fernandes at blive sammenlignet med det franske ikon, så maner han til besindighed.

- Det er stort for mig at høre den slags - at blive sammenlignet med sådan et navn. Men Cantona var en enestående spiller for klubben, og jeg skal vise langt mere for at blive sammenlignet med ham, siger han til klubbens hjemmeside.

Cantona vandt fire engelske mesterskaber og to FA Cup-titler på fem år i United, ligesom han i flere år bar anførerbindet på holdet.

Det er 25-årige Bruno Fernandes, der kom til fra Sporting CP i hjemlandet, ikke i nærheden af at have opnået endnu. Men han er glad for sin første tid i klubben.

- Jeg er meget glad for, hvad jeg har præsteret, men som træneren (Ole Gunnar Solskjær, red.) siger, så er jeg ikke tilfreds. At komme til Manchester handler om at vinde titler, lyder det fra Fernandes.

- Jeg kom til klubben for at vinde titler, og jeg vil være glad efter sæsonen, hvis vi vinder Europa League.

Bruno Fernandes scorede kampens enlige mål på straffespark i forlænget spilletid, da United slog FC København 1-0 i Europa League-kvartfinalen.

Englænderne møder søndag Sevilla i semifinalen, der spilles over én kamp på neutral grund i Köln.