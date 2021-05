Brøndbytræner: Flere spillere er blevet undervurderet

Inden sæsonen pegede de fleste på FC Midtjylland og FC København som mesterskabsfavoritter. FCK sakkede dog hurtigt bagud, og så var FCM favoritter.

Men med i toppen har Brøndby ligget hele vejen som en underdog. En del eksperter har fastholdt, at FCM var favoritter, men mandag kan Brøndby med en sejr i sidste spillerunde kalde sig dansk mester.

FC Nordsjælland er eneste forhindring på vejen mod Brøndbys første mesterskab siden 2005.

Det har ikke virket til, at mange har troet på, Brøndby kunne følge med i toppen hele vejen.

Klub og spillere har også gjort sit for at tale sig selv ind i underdogrollen, men træner Niels Frederiksen føler heller ikke, at spillerne har fået den kredit undervejs i sæsonen, som de har fortjent.

- Det har spillerne måske ikke altid fået. Vi har en del spillere, der har været en smule undervurderet faktisk. Det synes jeg, vi har haft, siger cheftræner til bt.dk, men tilføjer, at der er kommet mere anerkendelse undervejs.

- Jeg synes også, at i takt med at vi er nået længere i slutspillet, så har vi fået mere kredit for vores præstationer. At få kredit er noget, man gør sig fortjent til, og det synes jeg også, vi har gjort.

- Der er blevet en større bevidsthed om, at vi har en masse kvalitet på vores hold.

Brøndby må i mandagens afgørende hjemmekamp undvære to af sæsonens store profiler. Både Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup sidder ude med karantæne.

Dog er Simon Hedlund klar til kamp. Disciplinærinstansen har valgt ikke at give ham karantæne trods et udbrud mod kampens dommer i den seneste kamp mod AGF.

Brøndby fører Superligaen med ét point ned til FCM og tre point ned til FCK.

I tilfælde af pointlighed er det målforskellen, som er afgørende. Inden afgørende runde har Brøndby en målforskel på plus 18 mål, FCM på plus 20 og FCK på plus 9.