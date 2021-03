Brøndbys underskud skrumpede i 2020

Superligaklubben Brøndby kommer ud af regnskabsåret 2020 med et stort millionunderskud, men kan samtidig notere sig, at resultatet var 53 millioner kroner bedre end i 2019.

Brøndbys underskud i 2020 lander på 25,85 millioner kroner, fremgår det af klubbens årsregnskab. I 2019 lød underskuddet på svimlende 78,7 millioner kroner.

Underskuddets størrelse i 2020 lever dermed op til klubledelsens forventninger.

En del af forklaringen på den store forskel på 2019- og 2020-regnskabet er, at Brøndby i januar-transfervinduet i 2020 sagde farvel til en række løntunge profiler, som samtidig indbragte transferkroner til klubben.

Her forlod tyskerne Hany Mukhtar og Dominik Kaiser klubben sammen med daværende topscorer Kamil Wilczek. De blev primært erstattet af yngre og mindre løntunge spillere.

I lighed med andre elitesportsklubber måtte Brøndby spille for tomme tribuner under coronapandemien og gik på den måde glip af indtægter, som klubben havde budgetteret med.

Klubbens massive fanbase bidrog med økonomisk støtte under pandemien. De købte blandt andet 34.369 støttetrøjer, hvilket sikrede omsætning for over 13 millioner kroner.

Samlet faldt klubbens omsætning dog fra 175 millioner kroner til 113 millioner kroner.

Klubejer og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen er tilfreds med årsregnskabet og med direktionens fastholdelse af strategien i et udfordret år.

- Vi udviste handlekraft allerede tilbage i januar og februar, hvor vi havde et godt transfervindue og en succesfuld emission, og jeg er tilfreds med, at vi igennem hele forløbet har holdt os til strategien og set muligheder i stedet for udfordringer, hvilket betyder, at vi i dag kan se os selv i øjnene og sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne i 2020, da covid-19 ramte os, siger han.

Brøndby lå nummer tre, da der i efteråret blev delt tv-penge ud efter første halvdel af grundspillet. Vestegnsklubben overvintrede som nummer to.

Klubben forventer at komme ud af 2021 med et underskud på mellem 15 og 35 millioner kroner. En del af forventningerne baserer sig på, at Brøndby forventer at være i top-3 i Superligaen.

Forventningerne kan opjusteres undervejs, såfremt Brøndby ender med at sælge nogle af klubbens unge profiler. Aktuelt forventer Brøndby et underskud på transferaktiviteter på op til ti millioner kroner i 2021.