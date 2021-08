Brøndbys spinkle CL-drøm lever

Brøndby kan stadig gøre sig forhåbning om at kvalificere sig til det lukrative gruppespil i Champions League efter at have overstået den første af to playoffkampe mod Red Bull Salzburg.

Brøndby var nemlig rejst til Østrig uden seks coronaramte spillere samt et par andre afbud.

Ser man samtidig på kampens forløb, hvor Salzburg dominerede fra start til slut, kunne Brøndby på en dårligere dag sagtens have tabt med et par mål. I så fald havde spændingen været væk.

- Vi håbede som minimum, at vi ville gøre returkampen om en uge åben, og det har vi i den grad gjort, siger Niels Frederiksen efter den vanskelige udekamp.

Han kunne se Mikael Uhre give Brøndby en drømmestart i det fjerde minut.

Ude på kanten vandt Kevin Mensah en fysisk duel med Salzburg-danskeren Rasmus Nissen Kristensen. Bolden blev slået fladt ind til Mikael Uhre, der viste høj klasse ved at holde sin modstander væk, vende rundt om sig selv og smække bolden i mål.

- Det betyder noget at score på en lidt større scene. Det kan jeg også tage med videre til Superligaen og til returkampen mod Salzburg, siger Uhre.

Trods drømmestarten endte Brøndby med et nederlag. Hele tiden virkede det til blot at være et spørgsmål om tid, før Salzburg ville udligne - og det uundgåelige skete da også.

I det 56. minut udlignede Karim Adeyemi på en returbold fra en velspillende Mads Hermansen. På kanten til tillægstiden udnyttede amerikaneren Brenden Aaronson et passivt forsvar til at lave sejrsmålet.

- Holdet fulgte den taktiske plan til punkt og prikke, og vi var ekstremt tæt på at skabe et kæmpe resultat hernede. Selvfølgelig er vi rigtig ærgerlige over, at de fik det sene mål til sidst, men vi var pressede, og det var fair nok, siger Niels Frederiksen.

Skudstatistikken endte med at lyde på hele 29-2 i Salzburgs favør.

Et tilsvarende kampbillede i returkampen levner næppe Brøndby de store muligheder for avancement, og derfor vil Niels Frederiksen da også gå mere offensivt til værks.

Det får han blandt andet mulighed for, fordi han forventer, at coronaramte Thomas Mikkelsen, Sigurd Rosted, Tobias Børkeeiet, Christian Cappis, Josip Radosevic og Mathias Greve atter er til rådighed.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skabe noget mere i returkampen. Hvis man kigger på Salzburgs kampe, er der meget stor forskel på, om de spiller hjemme og ude, og vi kommer også til at spille i en helt anden kulisse med vores fans i ryggen.

- Vi kommer også til at spille anderledes i returkampen. Vi greb den første kamp lidt simpelt an, og nogen vil måske sige på en primitiv måde, men også en klog og fornuftig måde. Vi kommer til at gribe det anderledes an på hjemmebane.

- Jeg tror, det bliver en meget mere lige kamp på Brøndby Stadion om en uge, siger Brøndby-træneren.

Ender Brøndby med et samlet nederlag, skal holdet spille i Europa Leagues gruppespil.