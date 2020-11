Blas Riveros blev skadet i sin første officielle kamp for Brøndby. Der venter ham nu en lang skadespause.

Brøndbys nye venstreback er ude i et år med knæskade

Brøndbys nyindkøbte venstreback, Blas Riveros, nåede blot en enkelt kamp for klubben, før han nu står over for en lang skadespause.

Det er konklusionen, efter at Riveros mandag er blevet skannet.

Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

- Blas Riveros har beskadiget sit inderste ledbånd og korsbånd i venstre knæ. Det betyder, at den 22-årige, paraguayanske landsholdsspiller skal igennem en operation om seks til otte uger, når hævelsen er faldet, hvorefter der venter en lang genoptræningsperiode, skriver Brøndby.

- Det forventes, at Blas igen vil være klar til kamp i efteråret 2021.

Brøndby hentede den 22-årige back i sommer. Han skiftede fra schweiziske FC Basel og underskrev en fireårig kontrakt.

Blas Riveros scorede blot 20 minutter inde i sin debut søndag, hvor det endte med en Brøndby-sejr på 3-1 over OB.

På den korte bane går paraguayeren glip af to landskampe.

Han misser således Paraguays udekamp mod Lionel Messi og Argentina i den sydamerikanske VM-kvalifikation samt hjemmekampen mod Bolivia i samme. De to kampe spilles henholdsvis 12. og 17. november.