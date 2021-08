Brøndby vandt for første gang: Det er en kæmpe forløsning

Første sejr kom altså i Superligaens syvende spillerunde for de forsvarende mestre, og forløsningen var til at føle på i Brøndby efter kampen.

Brøndby IF rejste sig søndag aften fra en lang række sløje resultater og hev for første gang i denne sæson en sejr hjem, da FC Midtjylland blev sendt hjem med et 0-2-nederlag i bagagen.

- Det betyder ekstremt meget for spillerne, og der var liv og glade dage nede i omklædningsrummet. Det er en kæmpe forløsning at få den her sejr - også inden landskampspausen, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-angriberen Mikael Uhre håber på, at sejren giver blod på tanden i den kommende tid, hvor Superligaen er på pause grundet landskampe.

- Sejren kan godt vende det for os, men det må heller ikke blive en sovepude, at vi leverede en god præstation i de sidste 70 minutter mod FCM. Men det burde give blod på tanden forud for næste kamp, lød det fra Uhre, der nettede til 2-0 i sejren over FCM.

I starten af søndagens kamp lignede det ellers ikke, at Brøndby skulle vinde, da FCM kørte over Brøndby og skabte tre gigantiske chancer.

Derfor skiftede Brøndby formation, hvorfor forsvarer Anton Skipper blev skiftet ud i det blot 19. minut, og det ændrede kampen.

- Vi blev revet rundt og var helt rundtossede inde på midten. Vi ofrede en forsvarer og satte en ekstra midtbanespiller ind, og det hjalp os i forhold til deres måde at spille på, siger Niels Frederiksen og tilføjer:

- Det var da en fed fornemmelse, at det virkede, men skal man være djævlens advokat, så fik jeg ikke sat mit hold rigtigt sat op.

I FCM-lejren tilskriver cheftræner Bo Henriksen ikke Brøndbys ændring den helt samme betydning.

- Det er for nemt at sige, det var Brøndbys ændring, der gjorde det. Vores problem var, at vi selv blev for lange i vores organisation og vores energi var ikke, som den skulle være. Vi var heller ikke afstemt i det første pres, siger træneren, der også forbander de brændte chancer.

Brøndby IF er nummer otte i Superligaen.