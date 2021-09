Brøndby uddeler pokalbank og trækker serie 1-hold

Her førte Brøndby 4-0, og i anden halvleg lavede de forsvarende danske mestre yderligere en række mål, så det endte med en overlegen sejr på 8-1.

Kampen blev spillet på Brøndby Stadion, men det sædvanlige hjemmehold var torsdag formelt udehold, fordi Allerød ikke havde de fornødne faciliteter til selv at afholde en pokalkamp af den kaliber.

Med sejren er Brøndby videre til pokalturneringens ottendedelsfinaler. Her venter Aalborg Freja fra serie 1. Det står klart efter lodtrækningen torsdag aften.

Her blev det også afgjort, at FC Nordsjælland og OB mødes i et rent superligaopgør. Det samme gør AGF og Sønderjyske. Randers skal møde Middelfart fra 2. division, mens AC Horsens og Vejle tørner sammen.

Nykøbing FC, der onsdag sendte FC København ud, skal møde Kolding fra 2. division, mens der venter endnu et møde mellem to superligahold i form af FC Midtjylland mod AaB.

Slutteligt skal Fredericia møde vinderen af opgøret mellem FA 2000 og Hvidovre.

Efter at have taget teten fra start kom Brøndby foran cirka midtvejs i første halvleg mod Allerød. Et indlæg ind i feltet blev pandet i mål af Andrija Pavlovic.

Kun et par minutter efter blev Brøndbys føring fordoblet, da Christian Cappis køligt sparkede bolden i kassen.

Kort før pausen fordoblede Cappis sin måltotal, da han hamrede bolden i mål til 3-0 med et drøn fra en position lidt udenfor feltet. Michael Lumb ville også lege med og scorede til 4-0, lige inden stadionuret rundede 45 minutter. Så var kampen så godt som afgjort.

Ti minutter inde i anden halvleg blev også Andrija Pavlovic dobbelt målscorer.

Efter en times spil blev den unge angriber Jagvir Singh sendt på banen for Brøndby. Han kvitterede ved at gøre det til 6-0 med små 20 minutter tilbage. Få øjeblikke derefter sendte Oskar Fallenius bolden i mål til 7-0.

Svenskeren blev kort efter skiftet ud til fordel for Mikael Uhre, som kom ind og scorede på straffespark til 8-0.

Det lykkedes Allerød at pynte lidt på resultatet, da Tobias Christiansen til sidst fik reduceret til 1-8.