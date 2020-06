Brøndby tror stadig på bronzemedaljer trods hul til AGF

Aarhusianerne tabte fredag 1-4 til AaB, mens Brøndby søndag hentede en kynisk 2-0-sejr over FC Nordsjælland, og i den blågule lejr er der tro på, at det kan ende med metal i denne sæson.

- Jeg synes, AGF har set gode ud. De har været godt kørende, hvis man fraregner kampen mod AaB. Det bliver svært at hente dem, men jeg synes også, at vi ser stærke ud, og så er afstanden ikke større, når vi spiller om tre point i hver kamp.

- Vi har muligheden for at hente dem, men det er da ikke noget, vi lige gør med et fingerknips, siger Brøndby-træner Niels Frederiksen.

I sidste runde af mesterskabsspillet gæster Brøndby netop AGF, og Niels Frederiksen håber at være inden for rækkevidde til den tid.

- Jeg sagde til drengene inden kampen mod FCN, at hvis vi vandt den, så har vi fem kampe til at hente fire point, og så får vi finalen i Aarhus.

- Det er det, vi går efter. Det bliver svært, og det er ikke det mest sandsynlige, men vi går efter det, siger Brøndby-træneren.

Andreas Maxsø går også benhårdt efter tredjepladsen, men anføreren pointerer, at Brøndby er afhængige af, at AGF snubler.

- Vi tror på, at vi kan hente dem, men det er i AGF's hænder. De kan selv afgøre det, påpeger Maxsø og tilføjer:

- Vi tager én kamp ad gangen, og nu har vi en vigtig kamp mod AaB, hvor vi selvfølgelig skal have tre point, hvis vi skal gøre os forhåbninger om tredjepladsen.

Brøndby er fortsat ubesejret i mesterskabsspillet og har blot lukket et enkelt mål ind i de første fire kampe.

De blågule gæster Aalborg næste søndag.