Brøndby-træner varsler helt ny spillestil mod Lyon

- Jeg kan godt afsløre, at vi kommer til at spille på en måde, vi aldrig har spillet på før.

Det bliver et anderledes Brøndby IF, der kommer ud til kampen mod franske Lyon i Europa League-gruppespillet torsdag.

- Men jeg vil selvfølgelig ikke gå ind i, hvad det præcist er. Men man kan godt forvente, at der sker noget, der ikke er sket før, siger Niels Frederiksen forud for kampen.

Ændringen af spillestilen skyldes, at Brøndby må undvære topscorer Mikael Uhre til kampen.

- Det er klart, at Mikael har været en vigtig spiller for os igennem en lang periode. Så det er et tab. Det betyder, at vi ikke kan køre de samme omstillinger, som vi har gjort.

- Vi kommer til at have fart på banen, men det bliver fra andre udgangspunkter end normalt og anderledes, end I har været vant til at se det, siger cheftræneren.

Niels Frederiksen slår dog fast, at der ikke er tale om "en revolution", men at beslutningen er "meget velovervejet og grundigt analyseret".

Brøndby åbnede gruppekampene i Europa League med en 0-0-kamp på hjemmebane mod Sparta Prag. Modsat tog Lyon til Skotland og slog Glasgow Rangers med 2-0.

- Vi kan ikke komme herned og forvente, at vi er spilstyrende hele kampen. Men omvendt har vi en tro på, at vi kan gøre noget med bolden, når vi har den, og beskytte den, siger Niels Frederiksen.

Den forsvarende danske mester har ikke fået en prangende sæsonstart, men søndag var der bedre takter, da AaB blev besejret 2-1 på hjemmebane. Det sendte Brøndby op på en ottendeplads i Superligaen med 11 point for ti kampe.

Torsdag spiller FC Midtjylland også i Europa League, hvor Braga venter på udebane.