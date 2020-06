Brøndby-træner udnævner sit hold til bronzefavoritter

Han har de seneste dage set blandt andre AGF-træner David Nielsen kåre FC Nordsjælland som favorit til at ende som nummer tre og dermed tage bronzemedaljerne i den danske liga.

Brøndby er favoritter til at tage Superligaens tredjeplads. I hvert fald hvis man skal tro Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Men det gav Brøndby-træneren ikke meget for, da han efter tirsdagens 1-0-sejr over Sønderjyske på Brøndby Stadion skulle vurdere ræset om top-3, hvor AGF, Brøndby og FC Nordsjælland ligger inden for tre point af hinanden.

- Jeg har bemærket, at alle de andre trænere har udpeget andre klubber end dem selv. Der er sgu ikke nogen, som har nævnt os, så jeg vil tage mig den frihed at nævne os selv som favorit til det, siger han og begrunder:

- Det er vi, fordi vi har et godt hold. Vi har nogle ærgerrige spillere og et godt koncept.

AaB er nummer seks med tre point op til FCN på femtepladsen, og nordjyderne bliver også en del af kampen om tredjepladsen, der bliver et tæt ræs.

- Det bliver tæt, og de andre hold er også dygtige. Efter 25 runder ligger vi så tæt som nu med fire hold, der nærmest har det samme antal point. Men jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal kunne tage den.

Allerede inden tirsdagens sejr over Sønderjyske stod det klart, at Brøndby var sikret sin plads blandt de seks øverste hold i Superligaen.

Med både mesterskabet og andenpladsen i god afstand er der altså nu et mål tilbage i de resterende 11 kampe.

Det fortæller Brøndby-backen Jens Martin Gammelby.

- Vi er kommet tættere på vores mål om, at vi gerne vil have tredjepladsen. Så nu må vi tage en kamp ad gangen, og så handler det om at få så mange point som muligt.

Brøndby spiller sin sidste kamp i grundspillet, når man søndag gæster AC Horsens. Derefter venter ti runder mellem de seks bedste Superliga-mandskaber, som møder hinanden ude og hjemme.