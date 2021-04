Brøndby-træner tager nyt nederlag til FCM med ro

Mandag spillede Superligaens to tophold, FC Midtjylland og Brøndby, mod hinanden for tredje gang i indeværende sæson.

Vestegnsklubben er dog efter endnu et smalt nederlag til guldfavoritterne kun et enkelt point efter, og derfor går Brøndby-træner Niels Frederiksen heller ikke i panik med ni kampe tilbage af sæsonen.

- Der er spillet en kamp af slutspillet, det var en lige kamp, og jeg synes vores præstation var okay. Vi skal nok få vores point.

- Hvis vi havde vundet kampen, og jeg gik med armene over skuldrene, så var jeg ikke rigtig klog. Ligeledes ville jeg ikke være rigtig klog, hvis jeg gik med hovedet nede mellem benene nu, efter vi tabte her, siger Frederiksen.

Brøndby har i alle tre indbyrdes opgør budt FCM op til dans, og holdet vil nok føle, at det skulle have haft mere end nul point. At ulvene har vundet alle tre opgør er dog næppe tilfældigt, erkender Brøndby-chefen.

- Det er ikke sikkert, at det har været 100 procent tilfældigt. Man skal jo være skarp i de vigtige kampe.

- Det har vi ikke været tre gange, hvor vi har mødt FCM, og det ærgrer vi os over, siger den 50-årige træner.

I FCM-lejren føler man sig da heller ikke sikker på mesterskabet endnu, men træner Brian Priske har en god følelse.

- Jeg skulle være mere komfortabel, hvis jeg skulle tro, at det var afgjort nu, men jeg har en god følelse.

- Jeg har en god fornemmelse af, at vi er ved at være der, hvor vi gerne vil være, og spillerne ved godt, at det er nu, det gælder.

- Det driver os at jagte de to titler (Superligaen og pokalturneringen, red.), så mentaliteten er i top, og det er også det, der i sidste ende kommer til at afgøre det for os, siger Priske.

FCM og Brøndby fortsætter den tætte guldkamp på søndag, hvor FCM skal en tur til Aarhus, hvor AGF venter, mens Brøndby spiller hjemme mod ærkerivalerne fra FC København.