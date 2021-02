Brøndby-træner ser lyst på medaljechance før foråret

Dermed har klubben fra den københavnske vestegn også skabt et solidt fundament for at indfri sin egen målsætning om medaljer for første gang i tre sæsoner.

Cheftræner Niels Frederiksen ser på baggrund af et succesfuldt efterår lyst på Brøndbys medaljemuligheder forud for holdets forårspremiere torsdag aften ude mod FC Nordsjælland.

- Vi har trods alt spillet 13 kampe, hvor det lykkedes os at få det samme antal point som nummer et i rækken, og det gør mig da fortrøstningsfuld. Så skulle det da være mærkeligt, hvis vi pludselig spiller et forår, hvor vi nærmest ingen point får, siger Niels Frederiksen.

Han pointerer dog, at man i en tæt række hurtigt kan ramle ind i flere pointtab i træk, selv om man er tophold.

- Kampene i Superligaen - også dem vi har spillet - er ekstremt tætte, og små marginaler afgør, om man vinder eller taber, så der skal ikke meget til, før resultaterne i de enkelte kampe kan tippe den ene eller anden vej, siger Niels Frederiksen, hvis mandskab i efteråret sikrede seks ud af sine ni sejre med et måls margin.

Samtidig ser han også muligheder for, at en stor del af rækken i princippet kan række ud efter en medalje.

- Der er vel en fem-seks stykker. Forskellen er ikke større på holdene, og der er mange andre end FCK og FC Midtjylland om buddet. AGF og AaB er dygtige, Randers har spillet en rigtig fin sæson, og Sønderjyske har også budt sig til. Det vil OB normalt også gøre.

- Så det er min påstand, at der ikke er den store forskel mellem mange af holdene, og det viser tabellen også. Der er måske tre eller fire hold, som får meget svært ved at komme i top-6.

- Men hvis man ser på, at resten i princippet kan komme i top-6 - og det kan de jo - så kan alle de hold jo også blande sig i top-3, som jeg ser det, siger Brøndby-træneren.

Ved kun at være efter FC Midtjylland på målscore synes det logisk, at Brøndby bør være at betragte som en titeludfordrer. Guld er dog ikke et stort tema hos klubbens cheftræner.

- Jeg ved ikke, om det er realistisk, at vi kan følge med dem 19 runder mere. FC Midtjylland har et rigtig fint hold med mange rigtig dygtige spillere. Deres trup er også noget dyrere end vores, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan konkurrere med dem.

- Men vi har sagt, at vi ser os selv som en top-3-klub, og det er vores umiddelbare målsætning, og så må vi se.

- Vi vil da hellere blive nummer et end nummer to, og vi vil hellere blive nummer to end tre og hellere nummer tre end fire, men det er svært at sige, hvad der er mest sandsynligt, for vi er jo ikke engang halvvejs endnu, siger Niels Frederiksen.

Han har været Brøndbys cheftræner i halvandet år, og han benyttede januar til at forlænge sin kontrakt med yderligere to sæsoner, så den nu løber til sommeren 2023.

Foruden klubbens resultatmæssige målsætninger i foråret håber han at kunne se en udvikling på holdet, så Brøndby også i næste sæson har gode forudsætninger for at spille med i den sjove del af rækken.

- Vi skal blive lidt dygtigere til det hele i foråret. Vi skal blive bedre til at styre og kontrollere kampene, og vi skal blive dygtigere med bolden, så vi skaber flere store chancer og flere afslutninger. Og så har vi lukket en del mål ind, så vi skal også være dygtigere til at forsvare.

- Så det er ikke sådan, at jeg render rundt med et eller to fixpunkter, hvor vi bare skal løfte os i foråret. Vi er ikke verdensmestre til nogen ting, så jeg tror, at det lige nu er vejen frem, at vi træner bredt, så vi kan blive dygtigere til det hele, siger han.

Brøndbys udekamp i Farum begynder torsdag klokken 20.