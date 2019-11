Brøndby-træner sætter jagten ind på FCK og FCM

- Vi kigger opad, lyder det kontant fra Niels Frederiksen.

- Vi har skabt os selv et rigtig fint udgangspunkt, og i de næste fire kampe møder vi FCK og FCM, så nu kan vi sætte jagten ind og prøve at komme lidt tættere på. Som situationen er, synes jeg godt, vi kan tillade os at kigge opad.

Midtbanespilleren Lasse Vigen svarer noget mere forsigtigt.

- Vi kigger på næste kamp, og vi ved, at vi skal blive ved med at være stabile og samle point sammen. Det har været vores problem de andre år, at når vi kigger for langt fremad, dummer vi os, siger Brøndby-spilleren.

Med sejren over Esbjerg fik Brøndby brudt en dårlig stime mod det vestjyske hold, der inden søndagens kamp havde vundet de fem seneste indbyrdes opgør.

- Vi ligger nok ret godt til Esbjerg, fordi vi gerne vil bygge spillet op, og så kan de presse os. Esbjerg er et svært hold at spille imod, siger Lasse Vigen

Esbjerg-træner Lars Olsen ærgrer sig over nederlaget til Brøndby og mener, at vestjyderne sagtens kunne have fortjent point.

- Brøndby spillede sig vel ikke til en eneste chance. De havde to indlæg, hvor de scorede, og ellers synes jeg ikke, de havde en chance.

- Man kan ikke sige noget til, at Brøndby vandt, men set over 90 minutter kunne vi godt have fortjent et point, siger Lars Olsen.

Mens Brøndby kæmper i den sjove ende af tabellen, ligger Esbjerg næstsidst med kun to sejre i 16 kampe.