Brøndby-træner overvejer ændringer efter ny skuffelse

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, afviser i hvert fald ikke, at 3-5-2-formationen, som ellers var en af nøglerne til sidste sæsons mesterskab, kan stå for skud.

Taktiske ændringer kan være på vej i Brøndby, efter at det forsvarende mesterhold blot har vundet én gang i sæsonens første ni superligakampe.

Det siger han, efter at holdet søndag tabte 0-1 ude til Sønderjyske efter et sent mål.

- Vi gør det ikke bare sådan lige, fordi vi tabte en kamp i Sønderjyske, men altså det er da nogle overvejelser vi har, og så må vi se, hvad tiden bringer.

- Jeg ved det dog ikke helt, for det er sådan som træner, at uanset om man vinder eller taber, prøver man hele tiden at tænke igennem, om der er nogen ting, man kan gøre anderledes, siger Brøndby-træneren.

Krisesnakken er også så småt begyndt omkring klubben fra den københavnske vestegn, som bare er nummer ni i Superligaen med otte point.

- Det er da ikke morsomt, når folk begynder at snakke om krise. Det var sjovere sidste år, da vi vandt så mange kampe.

- Men altså det er jo en del af jobbet. Sommetider går det den rigtige vej, og andre gange går det den forkerte vej. Lige nu går det den forkerte vej, siger han.

Brøndbys viceanfører, Kevin Mensah, hungrer sammen med resten af spillerne efter sejre.

- Vi vil rigtig gerne til at vinde nogle fodboldkampe. Den der følelse, som vi sidder med i omklædningsrummet, når man ikke rigtig har vundet nogen kampe, den sætter sig.

- Den sætter sig i hvert fald i mig personligt. Men vi er fodboldspillere og har tabt kampe før, og derfor tror jeg også på, at vi nok skal få vendt det her, siger den 30-årige back.

Han peger desuden på, at Brøndby-krisen skyldes manglende kvalitet. Han mener, der skal kigges indad på holdet.

- Det har ikke noget med modstanderne at gøre for tiden, det er os selv, vi skal kigge på.

- Vi mangler det sidste, og det sidste er, at vi får sparket nogle bolde i kassen og ikke lukker sådan nogle dumme mål ind, som vi har gjort indtil nu.

- Både mentalt er vi ramt, men det er lige så meget kvaliteten, som vi mangler lige nu, siger Mensah.

Brøndby får alletiders chance for at tanke selvtillid på torsdag, når holdet træder ind i tredje runde af årets pokalturnering, hvor Danmarksserieholdet fra Allerød FK venter.