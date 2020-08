Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, er overrasket over, at angriberen Kamil Wilczek ikke fik mere succes i tyrkiske Göztepe. Torsdag skiftede Wilczek til FCK. (Arkivfoto)

Brøndby-træner om Wilczek i FCK: Mon ikke vi kan lukke ham ned

Niels Frederiksen er overrasket over, at Kamil Wilczek, der skifter til FCK, ikke fik succes i Tyrkiet.

Fodbolddanmark fik torsdag serveret nyheden om, at FC København har købt den polske angriber Kamil Wilczek i den tyrkiske klub Göztepe.

Det ville der i og for sig ikke have været det helt opsigtsvækkende i, hvis det ikke var for det faktum, at Kamil Wilczek i fire år frem til januar i år havde scoret mål på stribe for Brøndby.

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, anlægger den diplomatiske tone i sin beskrivelse af, at hans tidligere anfører efter et halvt år vender tilbage til Danmark for at tørne ud for klubbens ærkerival.

- Det er, som det er i den her fodboldverden, og det er ikke noget, vi blander os i eller skal have en holdning til, siger træneren til bold.dk.

Kamil Wilczek lavede 92 mål i 193 kampe for Brøndby i sine fire år i klubben, inden han skiftede til Göztepe.

Her nåede den 32-årige polak blot at score et enkelt ligamål.

- Jeg er overrasket over, at han ikke fik succes i Tyrkiet, men jeg kender ikke baggrunden for det. Han var rigtig dygtig for Brøndby igennem flere sæsoner, og det er sådan, jeg vil huske ham.

- Det gode er, at vi kender ham rigtig, rigtig godt, så mon ikke vi kan lykkes med at få lukket ham ned. Det vil vi da gøre alt for, siger Niels Frederiksen.

Kamil Wilczek, som torsdag har første træningsdag i FCK, ser frem til at begynde i klubben, hvor han har fået en treårig kontrakt.

- Da muligheden for at komme til FCK opstod, var jeg ikke i tvivl om, at det var det rigtige for mig, siger han til FCK's hjemmeside.

Polakken er ikke spilleberettiget til at være med mandag, når FCK i Köln møder Manchester United i kvartfinalerne i Europa League.