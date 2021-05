Brøndby-træner om Europa: Vi kan gøre ondt på alle hold

- Selvfølgelig går vi efter Champions League, slår træner Niels Frederiksen fast.

- Det kan altid lade sig gøre over to kampe. Det er jo ikke Manchester City eller Manchester United, som vi skal møde. Det er rigtig stærke hold, men det er ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Det tror vi også på, at det kan.

- Jeg synes, at vi har nogle ting på holdet, der kan gøre ondt på alle hold, siger han.

Brøndbys første opgør i Champions League-kvalifikationen bliver 17. eller 18. august med returkamp en uge efter.

Det er en måned efter Superligaens sæsonstart.

- Det er en fordel, at vi starter sent, så vi er i gang, og truppen er mere på plads, siger Niels Frederiksen.

Han peger på, at den ene ingrediens til succes i både Superligaen og Europa samtidig er "en god dosering af spillerne".

- Jeg oplevede i Esbjerg, at det i højere grad er et mentalt spil. Der er vi udfordret af, at mange af spillerne ikke har prøvet det før. Men det må vi prøve at håndtere. Jeg har heldigvis selv en del erfaring med det fra Esbjerg.

- Mon ikke vi lykkedes med det - det tror jeg på, siger han.

Som træner for Esbjerg gik Niels Frederiksen hele vejen til knockoutkampene i Europa League i 2013/2014-sæsonen.

Topscorer Mikael Uhre ser også frem til at spille Champions League.

- Det er en drengedrøm. Nu har vi taget en af de helt store på listen med mesterskabet, men Champions League - det er noget for sig.

- Det bliver nok det, vi kommer til at snakke om, når vi møder ind efter sommerferien, siger Mikael Uhre.

I forhold til at nå det forjættede land og gruppespillet i Champions League er kantspilleren Kevin Mensah optimistisk.

- Alt kan ske. Ingen regnede med, at vi blev danske mestre. Så selvfølgelig kan vi også komme i Champions League, siger Kevin Mensah.

Sidst Brøndby var i et europæisk gruppespil var tilbage i 2005/2006-sæsonen i den daværende Uefa Cup, hvor klubben ikke gik videre.