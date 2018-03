Brøndby-træner om 2-1-sejr: Fantastisk præstation

Men efter 2-1-sejren hjemme over OB søndag aften er Brøndby-træneren svært begejstret over sit holds indsats.

- Fantastisk præstation, siger Alexander Zorniger.

- Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har haft et hold, der har håndteret sådanne svære udfordringer på den måde. Jeg er helt igennem tilfreds med, hvad spillerne lavede, siger tyskeren.

Brøndby måtte igennem en jævnbyrdig første halvleg mod et velorganiseret OB-hold, før Alka Superligaens tophold satte sig på opgøret i de sidste 45 minutter.

- OB er så ubegribeligt godt organiseret. De har det næstbedste forsvar i ligaen. Det er så svært at score mod dem.

- Vi skabte de målchancer, vi havde brug for, og vi scorede målene. OB havde ingen målchancer i anden halvleg og ingen store målchancer i første halvleg, siger Alexander Zorniger.

Brøndby-træneren har særlige roser til offensivspilleren Hany Mukhtar, der scorede til 1-0.

22-årige Hany Mukhtar har været meget stærk for Brøndby i den seneste uge.

Her har Brøndby vundet 6-1 hjemme over FC Helsingør, dernæst 1-0 ude over FC Midtjylland og så altså 2-1 hjemme over OB.

Alexander Zorniger fortæller, at han har trænet spillere som tyskerne Sami Khedira og Christian Gentner, men på ét parameter har Hany Mukhtar mere end matchet dem.

- Jeg har haft fantastiske spillere, men jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set tre præstationer som disse på en uge, siger Brøndby-træneren om Hany Mukhtars indsats i den seneste uge.

Mindre tilfreds er Alexander Zorniger med opbakningen fra de 10.012 fremmødte tilskuere på et bidende koldt Brøndby Stadion.

- Jeg elsker virkelig vores fans. Men under kampen hørte jeg kun Sydsiden. Jeg hørte ikke resten af stadion. Og hvis de vil have en stor fest til sommer, så skal vi have lidt mere støtte, for det meste af energien kom fra holdet.

- Jeg er generelt meget tilfreds med fansene, men i denne kamp lød det mest af alt, som om de fleste af dem var frosne, siger Alexander Zorniger.

Brøndby topper Superligaen med 56 point for 24 kampe.