Brøndby-træner øjner CL-mulighed: Salzburg får et chok

1-2-nederlaget på udebane har givet håb om, at Brøndby kan spille med, og Niels Frederiksen understreger også, at han tror på, at Brøndby kan overraske mod østrigerne.

- Det tryk, der kommer fra tribunerne, kommer til at give os vinger, hvis jeg skal bruge sådan et lidt sjovt udtryk.

- Jeg tror, at Salzburg får et chok. De har slet ikke samme opbakning, når de spiller på hjemmebane, som vi kommer til at have.

Niels Frederiksen understreger, at Brøndby vil gribe kampen an på en anden måde, end mandskabet gjorde på udebane, og han ser muligheder forud for opgøret.

- Der er ingen tvivl om, at Salzburg har et væsentligt højere niveau, end dem vi normalt møder i Superligaen, men vi klarede det jo okay, da vi mødte dem i Østrig.

- Det bliver en helt anden kamp på Brøndby Stadion, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det bliver også væsentligt sværere for Salzburg at dominere kampen, end det var for dem i første opgør.

Brøndby har i de seneste uger været ramt af et stort coronaudbrud i truppen, men nu begynder det at lysne på den front for mandskabet.

- Alle er godkendt og klar til at spille mod Salzburg - undtagen Thomas Mikkelsen. Så skal jeg selvfølgelig vurdere, om de skal spille, men som udgangspunkt er de klar.

- Det bliver helt klart en faktor, at vi har alle spillere til rådighed. Desuden skal vi altså bare bruge et enkelt mål, så er det fuldstændig lige, og der er bestemt muligheder.

Om Brøndby kvalificerer sig til Champions League, eller om mandskabet må nøjes med Europa League, bliver afgjort på onsdag, når vestegnsklubben tager imod Salzburg klokken 21.