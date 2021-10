Brøndby-træner nedjusterer forventningerne til sæsonen

- Lige nu er det rigeligt bare at tale om top-seks, siger en kortfattet Frederiksen.

Han erkender, at facit efter sæsonens første 11 runder ikke er godkendt, og at pointsnittet har været alt for lavt.

Derfor skal snittet også være højere, hvis man vil i top-seks og mesterskabsslutspillet. Brøndby-træneren har et pointtal i hovedet, som klubben gerne skal være på efter 22 kampe.

- Sidste sæson var det 29 point, der skulle til for at komme i top-seks, og sådan plejer det også at være, hvis man tager gennemsnittet for alle sæsonerne, selv om strukturen har ændret sig lidt.

- Lige nu har vi 12 point, så vi skal vel ud og hente 17 point i de sidste 11 kampe formentlig. Det er i hvert fald deromkring, men det kan også blive lidt færre eller lidt flere, siger han.

Brøndby-backen Kevin Mensah siger dog, at det er AaB og netop Randers på tredje- og fjerdepladsen, som man i første omgang skal jagte.

- Det vil være dumt af os at stå og sigte efter førstepladsen, når vi er så mange point bagved.

- Så det er de to hold, vi jagter først, og så må vi se på det bagefter, siger Mensah.

På Superligaens to øverste pladser ligger FC Midtjylland og FC København. Randers' cheftræner tror, at Brøndby nok skal komme op og blande sig blandt de seks bedste.

- Jeg synes, Brøndby er et vanvittigt godt hold, men de er ikke på niveau med hverken FCM eller FCK, siger han.

Brøndby er hele 15 point efter FCM på førstepladsen.