Brøndby-træner langer ud efter dommer efter nederlag

Det skyldtes, at Niels Frederiksen blev udvist, efter at han havde væltet en stol ved trænerbænken.

- Jeg tog fat i plastikstolen og vippede den bagover i frustration, siger Niels Frederiksen om situationen.

Han er uforstående over for udvisningen og kan nu se frem til karantæne i næste runde, når Brøndby møder FC København i Parken.

- Jeg synes, at dommeren skulle have koncentreret sig om at dømme i stedet for at fokusere på et frustrationsudbrud, siger Niels Frederiksen.

Han understreger, at han håber at slippe for karantæne.

Brøndbys imponerende stime blev brudt i en hårdt spillet kamp, hvor AGF udnyttede, at Brøndby spillede dårligt i første halvleg.

- Jeg følte, at vi havde det mentale overtag, og jeg er meget imponeret over, at vi havde så meget selvtillid mod et hold, der har vundet fem kampe i streg, siger AGF-træner David Nielsen.

Brøndbys Johan Larsson, der normalt gør sig som højre back, var valgt på midtbanen i stedet for Hany Mukhtar, og det skete af taktiske årsager.

- Vi ville gerne have en ekstra spiller inde på midten, der kunne tage del i duelspillet, siger Niels Frederiksen.

Det lykkedes dog ikke for Brøndby at erobre midtbanen, og gæsterne endte altså med at tabe kampen.

- Man taber fodboldkampe, og så må man jo videre og se, om man kan vinde den næste, siger Niels Frederiksen om udsigten til at skulle møde FC København næste gang.