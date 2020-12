Brøndby-træner kritiserer VAR: Ikke udelt begejstret

Da Brøndby søndag aften slog Sønderjyske med 2-1, kom VAR igen i fokus, efter at sønderjyderne fik tilkendt et straffespark i slutningen af første halvleg.

Brøndbys Mikael Uhre var i duel med Sønderjyske-spilleren Marc Dal Hende, hvilket i første omgang ikke kastede et straffespark af sig, men efter brug af VAR vurderede dommeren, at Uhre ramte Dal Hende i ansigtet med albuen.

Hidtil har VAR-systemet ikke overbevist Brøndby-træner Niels Frederiksen.

- Jeg er ikke udelt begejstret. Jeg synes, der er for mange spilstop, og det tager for lang tid. Det har ikke noget at gøre med, at det gik ud over os i denne kamp og den seneste. Det er en hel generel betragtning.

- Man prøver at skabe en eller anden retfærdighed, som jo ikke findes nogen steder i denne verden. De laver også fejl med VAR, siger Niels Frederiksen og tilføjer:

- Nu skal det have en chance, og vi skal køre det til ende, så lang tid som det er blevet besluttet, at det skal køre, men det skal forhåbentlig også evalueres på et tidspunkt.

Brøndby-træneren savner hurtigere afviklinger af situationen, men han ønsker heller ikke, at der skal træffes forkerte beslutninger.

- Der skal være så få og så korte stop som muligt, men det er klart, at dommerne får også på puklen, hvis de sidder og sløser og kommer til at lave en for hurtig afgørelse. Jeg har ikke løsningen her og nu.

- VAR fanger også nogle situationer, som er åbenlyst forkert dømt, og det er jo selvfølgelig fint nok. Jeg siger bare, at jeg ikke er udelt begejstret. Jeg synes, der er for mange stop, og det tager for lang tid, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-profilen Jesper Lindstrøm er heller ikke stor fan af VAR, som ifølge reglerne blot skal blande sig, hvis der bliver lavet en fejl, der er "clear and obvious" - klar og åbenlys.

- Jeg forstår ikke systemet. Hvis det er clear and obvious, forstår jeg ikke, hvorfor dommeren skulle ud og se den en gang til.

- Jeg har ikke set den tæt på, så jeg tør ikke at sige noget, men jeg synes, det er et underligt system, siger Lindstrøm med henvisning til situationen med Mikael Uhre og Marc Dal Hende.

Den situation, der resulterede i et straffespark, sætter Sønderjyske-træner Glen Riddersholm følgende ord på:

- Jeg så den ikke, så jeg er helt sikker på, at det er der styr på, siger cheftræneren med et smil.

Anders K. Jacobsen scorede til 1-1 på det omtalte straffespark, men Brøndby tog sejren syv minutter før tid, hvor Anis Ben Slimane blev matchvinder.