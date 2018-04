Brøndby-træner hylder mental stærk Wilczek

For femte kamp i træk kom Kamil Wilczek søndag på måltavlen i Alka Superligaen, da den polske angriber scorede to gange i Brøndbys 3-1-sejr over FC Nordsjælland.

Den gode form er heller ikke gået ubemærket hen hos cheftræner Alexander Zorniger, der er meget imponeret over især den mentale udvikling, som Wilczek har gennemgået over vinterpausen.

- Han leder ikke efter nogle undskyldninger lige nu. Han præsterer bare. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen anden spiller, som jeg har trænet i min karriere, der har taget de skridt, som han har taget det seneste halve år mentalt.

- Han er meget mentalt bevidst. Han er nok den spiller, som jeg har trænet, der er mest klar i hovedet, siger han.

- Lige nu ved han, at han er i stand til at score mål, og det ved hans holdkammerater også, siger Zorniger.

Ifølge Alexander Zorniger er det særligt et mål om at komme med Polen til sommerens VM-slutrunde, der har motiveret Kamil Wilczek, der i de seneste fem kampe i ligaen har scoret syv mål.

- Han har lavet en målrettet plan for sig selv for at komme med til VM. Det er hans motivation lige nu. Han har lagt en klar plan for sig selv, for at få muligheden for at komme med til VM.

- Man kan ikke overse i Polen, hvad han præsterer lige nu.

Mens Wilczek stod for to af Brøndby-scoringerne i søndagens sejr over FCN, scorede angrebsmakker Teemu Pukki det tredje og sidste mål.

Dermed har duoen tilsammen scoret 30 ligamål i denne sæson, og finnen nyder samarbejdet med Wilczek.

- Det er svært at sige, hvad nøglen til vores succes er. Det er altid dejligt at spille med ham. I sidste sæson scorede vi også en del mål sammen. Lige nu scorer han i alle kampe, så det er nemt at spille sammen med ham.

- Vi er ret forskellige spillere, og det passer mig godt at spille sammen med ham. Han er stærkere end mig, og jeg er nok hurtigere end ham, så det passer perfekt til vores spillestil, siger Pukki.

30-årige Kamil Wilczek er med sine 13 sæsonscoringer nummer seks på topscorerlisten.