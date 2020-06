Brøndby-træner før top-3-skæbnekamp: Den må vi ikke tabe

Når Brøndby søndag klokken 20 tager hul på mesterskabsspillet, har holdet fra fjerdepladsen fem point op til nummer tre, AGF, der netop er søndagens modstander på Brøndby Stadion.

Med andre ord er det en klassisk sekspointskamp, hvor Brøndbys medaljedrøm i tilfælde af nederlag kan lide et alvorligt knæk.

- Den må vi helst ikke tabe. Det vil ikke være matematisk umuligt, men taber vi, kommer det til at se rigtigt svært ud, siger Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Mens FC Midtjylland og FC København skal kæmpe om guldet med deres henholdsvis 65 og 56 point, må de fire sidste klubber i mesterskabsspillet med al sandsynlighed nøjes med at kæmpe om bronze.

Frederiksen forudser en tæt kamp om bronze. AGF er i en god position med 47 point foran Brøndby med 42, FC Nordsjælland med 41 og AaB med 38.

- Jeg mener, at det er meget tæt mellem de fire, og jeg tror, at alle kan ende med at tage tredjepladsen. Vi kommer til at jagte den, så længe det er muligt, siger Frederiksen.

Brøndby genstartede efter coronapausen med en sejr på 1-0 hjemme over Sønderjyske, men søndag satte holdet en pauseføring på 1-0 over styr og tabte 2-3 til Horsens.

- Jeg var tilfreds med Sønderjyske-kampen og også første halvleg mod Horsens, men bestemt ikke tilfreds med anden halvleg i Horsens. Så på den måde kan man sige, at det har været for svingende, siger Frederiksen.

Han mener dog ikke, at anden halvleg i Horsens er et udtryk for, at der er for langt mellem holdets top- og bundniveau.

- Det synes jeg ikke. Inden kampen havde vi hentet ti point i fem kampe i år.

- Jeg betragter anden halvleg i Horsens som et udfald, hvor vi var for dårlige til forsvare i feltet og generelt var for ustrukturerede i organisationen.

- Måske fik vi vist et bundniveau der, men værre var det heller ikke, siger Frederiksen.

Han tiltrådte sidste sommer, hvor der var stor udskiftning i truppen, og han finder det svært at svare på, om holdet har udvist den ønskede kontinuitet hen over sæsonen.

- Pointmæssigt går vi denne gang ind i slutspillet med 42 point mod 38 point sidste år.

- Vi skiftede voldsomt i sommer og mistede profiler i vinter og har givet meget spilletid til de unge, hvilket giver større udsving. Vi må være ærlige at sige, at vi på ingen måde er et færdigt hold, det er et hold i udvikling.

Blandt andet derfor vil træneren heller ikke på forhånd kategorisere sæsonen som "ikke bestået", hvis det ikke lykkes at slutte i top-3.

- Det er svært at sige isoleret. Det er derfor, jeg aldrig arbejder med målsætninger. Det er noget ledelsen, fans og sponsorer bruger.

- Som træner er det ikke noget, du fokuserer på i dagligdagen. Fokus er på at gøre det så godt som muligt og få holdet til at udvikle sig og vinde fodboldkampe.

- Skal man lave en samlet evaluering af en sæson, skal man kigge på rigtigt mange faktorer, siger han.

FCM åbner slutspillet ude mod AaB klokken 14. FCK, der er nummer to med ni point op til FCM, skal på udebane møde FCN klokken 18.