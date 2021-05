Brøndby-træner erkender stort tilbageslag i guldkamp

Den chance greb Brøndby dog ikke, da Randers sendte holdet fra den storkøbenhavnske vestegn hjem til Sjælland med et svidende 2-4-nederlag i bagagen.

Brøndby missede søndag en gylden mulighed for at lægge ekstra pres på Superligaens førerhold, FC Midtjylland, i den tætte guldkamp.

FC Midtjylland kan senere søndag med en sejr over FC Nordsjælland øge forspringet til fire point, mens der bare resterer fire kampe af sæsonen.

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, erkender derfor også, at nederlaget til Randers var et stort slag i klubbens jagt på det første mesterskab i 16 år.

- Det var et stort skridt den forkerte vej, og selvfølgelig er det lige nu et slag, der er tabt.

- Vi fik lidt en foræring i sidste runde, da FCN slog FCM, men det har vi så sat over styr nu.

- Nu må vi se, for det er jo stadig helt åbent, og vi må se, om vi kan slå FCM på søndag, siger Brøndby-træneren.

Brøndby har trods gode præstationer tabt de tre foregående opgør mod FCM i sæsonen, men Frederiksen tror, at det vender om en uge.

- Jeg tror ikke, at vi kan spille fire kampe over en sæson, hvor vi er mest dominerende, uden at få noget med os.

- Vi har allerede spillet tre gode kampe mod FC Midtjylland, og det har vi da intentioner om at gøre igen, fastslår han.

Superligaens topscorer, Mikael Uhre, manglede skarphed mod Randers og brændte blandt andet et straffespark for Brøndby.

Uhre mener, at han selv og holdet skal genfinde skarpheden i begge felter, hvis FCM skal nedlægges om en uge.

- Nu har vi fået rigtig meget ros gennem hele sæsonen for at være skarpe i begge felter.

- Det var vi ikke mod Randers, og det må vi gøre bedre på søndag. Her skal vi tage nogle af de samme dyder med.

- Vi skal fokusere på de gode ting, og så handler det om, at tage dem med videre til FCM-kampen, siger den 26-årige Brøndby-spids.

Ud over hjemmekampen mod FCM i næste runde, mangler Brøndby to udekampe mod FC København og AGF, mens FCN kommer på besøg i sæsonens sidste kamp.