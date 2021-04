Brøndby-træner efter pointtab: Vi kigger stadig opad

Det er blevet til nederlag til FCM og FCK, mens det søndag lykkedes at hente et enkelt point i 2-2-kampen hjemme mod AGF, som tilmed var foran to gange.

Trods pointtabene vil Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, ikke høre tale om, at andenpladsen nu bare skal forsvares.

- Nej, vi skal ud og angribe. Det tænkte jeg også inden kampen. Vi giver ikke op. Vi vil ende så højt som muligt. Vi har hele tiden sagt, at top-3 er vores målsætning. Det er min optik en rigtig ambitiøs målsætning.

- Der er i denne række to hold, der rent objektivt har bedre forudsætninger, end vi har. Og så er top-3 det maksimale, vi kan opnå, hvis vi skal kigge på fakta.

- Men vi vil gerne endnu højere op, og vi kaster ikke håndklædet i ringen i forhold til det, siger Niels Frederiksen.

Brøndby har fire point op til FCM, der har spillet en kamp færre. FCK, AGF og FCN, som er nummer tre, fire og fem, har henholdsvis fire, syv og ti point færre end Brøndby.

Niels Frederiksen udelukker ikke, at Brøndby også skal kigge efter holdene under sig, men det har ikke fokus lige nu.

- Vi ved også, at der er en risiko for, at vi bliver nummer fire. Måske kan vi endda blive nummer fem, hvis FC Nordsjælland bliver ved med at vinde fodboldkampe.

- Men vi stræber efter at vinde hver kamp og kigger opad, siger Niels Frederiksen.

Selv om det ikke blev til en sejr kan han bruge søndagens kamp til meget.

- I de to første kampe i mesterskabsspillet har vi ikke fået nogen point, så et point er jo sådan set en start for os. Nu er vi kommet på tavlen.

- Hvis man kigger på tabellen, så holder vi afstanden til AGF og også til FCK, så på den måde er det fint, at vi ikke satte noget til.

- Først og fremmest er vi glade for, at vi kom tilbage efter at have været bagud to gange, siger Niels Frederiksen.

AGF dominerede i første halvleg, mens Brøndby kom bedre med i anden halvleg.

- Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at ende højere i tabellen, så skal vi præstere bedre. Så kan det ikke hjælpe noget, at vi spiller 45 minutter, som vi gør i første halvleg.

- Så skal vi ramme niveauet fra anden halvleg. Nu er det ikke sådan, at de andre hold i toppen er særligt stabile heller. Det svinger også noget for dem.

- Der er i virkeligheden ikke så mange hold, der er stabile, mener Niels Frederiksen.