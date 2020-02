Brøndby-træner blåstempler ambitiøs udmelding

- Jeg føler hele tiden, at vores målsætning har været top-3, og den synes jeg, vi skal holde fast i. Jeg kan godt lide, at vi er ambitiøse og stiler højt, siger han i et interview med B.T.

I april 2019 skrev Brøndby i en opdateret version af sin strategi 6.4, at målsætningen var at slutte i top-6 og fra sæsonen 2021/22 kvalificere sig til europæiske kampe.

I januar kom så den nye målsætning: At Brøndby i sæsonerne 2019/20 til 2023/24 skal slutte blandt de tre bedste hold i Superligaen og sikre deltagelse i europæiske kampe.

Men i januars transfervindue har Brøndby samtidig sagt farvel til profilerne Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar, der tilsammen har stået for 27 af holdets 37 mål i efterårssæsonen. Niels Frederiksen erkender, at Brøndby går ind til forårets kampe med en anelse uvished.

- Vi ved godt, at usikkerheden omkring vores præstationer og resultater på kort sigt er steget, fordi vi ikke med sikkerhed ved, om de spillere, der skal tage over efter Wilczek, Kaiser og Mukhtar, vil lykkes med det på den korte bane, siger cheftræneren.

Brøndby genoptager sæsonen ude mod OB på søndag. Før de sidste seks runder i Superligaens grundspil ligger klubben fra den københavnske vestegn på fjerdepladsen med fire point op til AGF på tredjepladsen.