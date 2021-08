Brøndby-træner: Vi vil have bolden og presse Salzburg

Det endte dog kun med et knebent nederlag til Brøndby på 1-2, og det kom på et østrigsk mål i overtiden.

Nu venter returkampen i Brøndby, og her vil træner Niels Frederiksen have sit mandskab til at være mere med i kampen.

- Vi har et lidt andet ambitionsniveau i forhold til spillet med bolden og presspillet. Når det er sagt, så er det jo ikke et superligahold, vi skal møde.

- Det er en modstander, der spiller på et væsentligt andet niveau. Derfor skal vi stadig være kloge og tænke os om, påpeger træneren.

Det bliver en svær balance, da Brøndby skal bruge et mål for at udligne i det samlede regnskab.

- Kampen varer minimum 90 minutter, og vi skal i princippet bare bruge et mål. Så er det lige. Så det er ikke sådan, at vi bare kommer til at storme ud over stepperne og blotte os helt vildt.

- Men selvfølgelig bliver det anderledes end dernede. Det er i hvert fald min forventning, siger Niels Frederiksen.

Tilbage i 2015 var Salzburg foran 2-0 mod Malmö FF i kvalifikationen til Champions League. Dengang vendte svenskerne det til samlet avancement med en 3-0-sejr på hjemmebane.

- Fodboldhistorien viser jo, at der sker overraskelser indimellem. Tingene tager nogle gange en anden drejning, end man forventer, inden man går i gang.

- Vi er bevidste om, at der er en mulighed for, at tingene bliver anderledes, end hovedparten af folk forventer, siger Niels Frederiksen.

Selv om bookmakerne har østrigerne som klare favoritter til at gå samlet videre, så lever håbet hos Brøndby.

- Jeg opfatter det ikke som et mirakel, hvis vi går videre. Der er ingen tvivl om, at Salzburg stadig er favorit, fordi det er den klub, det er. Og de har en hjemmesejr i ryggen.

- Men vi er kun bagud med et enkelt mål. Det er sgu et okay udgangspunkt, og det kan lade sig gøre. Vi tror på det. Vi skal også sørge for at spille kampen på en måde, så vi får publikum med os, siger han.