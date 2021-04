Brøndby-træner: Spillerne skal kunne håndtere presset

Enkelte spillere har undervejs talt om gulddrømme, men ellers er spillerne og særligt Frederiksen gledet af på spørgsmålene med svar om at holde fokus på næste kamp og på at slutte så højt som muligt i tabellen.

Men er det egentlig et forstyrrende element for Brøndby-spillerne, der topper ligaen ved starten af mesterskabsspillet, som for holdets vedkommende begynder mandag klokken 18 ude mod FC Midtjylland?

- Når man spiller i Brøndby, skal man kunne håndtere pres og opmærksomhed. Det er en del af gamet, siger træner Niels Frederiksen og fortsætter:

- Vi skal kun bruge energi på egne præstationer, men det er helt fair, at der er spekulationer og interesse udefra.

- Det er jo et symptom på noget godt, at der er så meget snak om os, og hvem der er favorit. For der har været sæsoner, hvor det meste næsten har været givet inden slutspillet, fordi enten FCK eller FC Midtjylland har været langt foran.

Den megen snak om guld i medierne er ikke noget, man har følt behov for at italesætte over for spillerne.

- Vi kan ikke skærme spillerne fra al snakken. Det skal de kunne håndtere. Der er en forventning om, at vi spiller med i toppen, men det er ikke noget, vi taler op internt.

- Vi italesætter ikke stillingen over for spillerne, men har alene fokus på at udvikle præstationerne frem mod den næste kamp, lyder det fra Niels Frederiksen.

Brøndby har leveret to af sæsonens bedste præstationer i de to opgør mod FC Midtjylland, men alligevel er Superligaens førerhold kommet tomhændet fra kampene.

Søndag får Brøndby så en ny mulighed, når mesterskabsspillet skydes i gang med udekampen mod den nærmeste forfølger.

Niels Frederiksen håber på en spillemæssig gentagelse af de to forgangne kampe, hvor FCM først vendte 0-2 til 3-2 på Brøndby Stadion og i foråret vandt 1-0 i Herning efter et drop af keeper Marvin Schwäbe.

- Jeg synes, at vi spillede to rigtigt gode kampe mod dem, så vi skal forsøge at gøre noget af det samme igen.

- I hjemmekampen slap vi nemme mål ind, og i Herning brændte vi chancer, som vi normalt ikke brænder. Spiller vi med vores vanlige skarphed i begge ender, så synes jeg, at det ser godt ud, siger Brøndby-træneren.

Inden de ti runder i mesterskabsspillet fører Brøndby ligaen med to point til FCM.