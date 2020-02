Brøndby-træner: Profil-salg giver plads til talenter

Brøndby tog i januar afsked med holdets nok tre største profiler, da både Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar forlod klubben.

Selv om det er et stort tab for truppen, har det ifølge Brøndby-træner Niels Frederiksen åbnet op for, at klubben kan fokusere mere på at bruge egne talenter.