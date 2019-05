Brøndby-træner: Kun pokalguld kan redde vores sæson

For cheftræner Martin Retov står hele sæsonen på spil, når de to hold mødes i Parken foran mere end 30.000 tilskuere.

- Det er en vigtig kamp for klubben. Efter en bumlet sæson er det her højdepunktet, og det skal gerne gå vores vej, for at vi kan sige, at vi har haft en godkendt sæson, siger Retov.

- Hvis vi ikke vinder pokalfinalen, så har vi haft en dårlig sæson. Det ved vi, og det tager vi også på os.

I Superligaen er Brøndby på femtepladsen hele 25 point efter FCM med to spillerunder tilbage.

Alligevel vurderer Retov, at Brøndby har et godt tag på modstanderen i pokalfinalen. For tre uger siden vandt Brøndby 2-1 ude over FCM, som holdet i sidste sæson kæmpede med om DM-titlen.

- Jeg er faktisk glad for at møde FCM i finalen. Jeg synes, at vi har haft godt styr på dem de sidste mange år. Ikke kun i sidste sæson, hvor vi vandt fire ud af fem kampe mod dem.

- Men også generelt. Det er et hold, der ligger godt til os. Vi kender deres styrker, og vi er som regel dygtige til at spille mod dem mellem felterne, og det skal vi også i morgen, siger Retov.

FCM-træner Kenneth Andersen er også sulten efter at vinde pokaltitlen, efter at holdet for nylig måtte se FC København vinde mesterskabet.

- Vi har meldt ud, at vi vil gå efter danmarksmesterskabet og pokalen. Vi ender med sølv i Superligaen, så pokalfinalen er vigtig, hvis vi skal have en titel i hus.

- Når man har sagt, at man vil vinde begge dele, så vil det være en skuffelse ikke at vinde noget, siger Kenneth Andersen.

Fredagens pokalfinale fløjtes i gang klokken 17. Brøndby er forsvarende pokalmester. For et år siden slog holdet Silkeborg, der senere rykkede ned i 1. division.