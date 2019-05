Brøndby-træner: Det ser sort ud med at nå top-3

- Vi lavede to mål herinde. Men problemet er, at vi lukkede tre ind, siger Retov.

Det var ikke en sjov oplevelse for Brøndby-spillerne og træner Martin Retov at tabe 2-3 i Parken og se FC København snuppe det danske mesterskab.

Han var utilfreds med Robert Skovs 1-1-mål på straffespark, hvor FCK-spilleren gled og rørte bolden to gange.

- Der var to berøringer på straffesparket, og der skal man være bedre. Det kan vi ikke gøre noget ved, det er overstået nu, og FCK vandt, konstaterer Retov.

Brøndbys træner kalder FCK-spillerne dygtige - især på hjemmebane - og han ærgrer sig over 3-2-målet til ærkerivalen efter 64 minutter.

- FCK har været det bedste hold og viste, at det er et fremragende fodboldhold. Men jeg synes, at vi bød dem op til dans.

- Vi havde en god periode i anden halvleg, da vi kom på 2-2. Men de scorede til 3-2 i vores gode periode, og det vendte fordelen til dem igen.

- Men FCK vandt guldet fuldt fortjent, siger Retov.

Målsætning om at ende i top-3 er efterhånden ved at fordufte for Brøndby, der med tre kampe tilbage er placeret på femtepladsen med seks point op til Esbjerg på tredjepladsen.

- Jeg ved godt, det er svært nu. Det må vi indrømme. Det ser sort ud nu. Men vi forsøger at ende så højt som muligt.

- Det kan være, at en fjerdeplads må komme i spil, så vi kan komme i Europa. Vi vil gøre alt for at få så mange point som muligt i de sidste tre kampe, siger Retov.

Fjerdepladsen giver en playoffkamp mod et hold fra nedrykningsgrupperne om at komme med i Europa League-kvalifikationen i næste sæson.

- Jeg ved ikke, hvad der taler for det. Men du får mig i hvert fald ikke til at sige, at vi giver op.

- Vi forsøger med al vold og magt at vinde de sidste tre kampe, og så håber vi, at det er nok, siger Retov.

Brøndby skal også spille pokalfinale 17. maj mod FC Midtjylland, hvor en eventuel sejr giver adgang til Europa League-kvalifikationen.