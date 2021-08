Brøndby trækker Lyon og Rangers i Europa League

FC Midtjylland var med i samme lodtrækning og havnede i gruppe med Braga fra Portugal, Røde Stjerne fra Serbien og Ludogorets fra Bulgarien.

Både Brøndby og FC Midtjylland var placeret i fjerde lag i fredagens lodtrækning og stod dermed med et svært udgangspunkt.

Som dansk mester var Brøndby garanteret en plads i Europa League som minimum, da sæsonen begyndte. Det er første gang siden sæsonen 2005/2006, at Brøndby deltager i et europæisk gruppespil.

Holdet indtrådte først i Champions Leagues playoff om en plads i den mest prestigefyldte af de tre klubturneringer.

I playoffrunden viste Red Bull Salzburg sig at være for stærk en modstander over to kampe. Begge kampe endte 2-1 i østrigsk favør, og holdet, der er ejet af energidrikkoncernen, strøg i Champions League-gruppespillet, mens Brøndby røg en tak ned.

Vejen til Europa League var mere bøvlet for FC Midtjylland. Midtjyderne koblede sig på Champions League-kvalifikationen i anden runde og slog skotske Celtic ud over to kampe.

Så ventede PSV Eindhoven i kampen om at nå kvalifikationens sidste runde, men FC Midtjylland var ikke aldrig i nærheden at slå hollænderne.

PSV vandt 3-0 hjemme og 1-0 i Herning, men Bo Henriksens mandskab fik en trøstpræmie i form af en billet til Europa League-gruppespillet.

FC Midtjylland er med i et europæisk gruppespil for tredje gang. I sæsonen 2015/2016 nåede holdet til 16.-delsfinalen, hvor Manchester United agerede stopklods.

I den forgangne sæson sluttede FC Midtjylland på sidstepladsen i sin gruppe i Champions League.

Mens Brøndby og FC Midtjylland havnede på næstøverste hylde, deltager FC København og Randers FC i den nye Conference League - Europas tredjebedste turnering.

De to danske mandskaber er i bowlen, når lodtrækningen til den turnering begynder 13.30.