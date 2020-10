Brøndby-talent maner til ro efter drømmestart

Brøndby har maksimumpoint efter fire kampe i Superligaen i denne sæson efter fredagens 2-1-sejr ude over Randers FC.

- Selvfølgelig vil vi spille med i toppen. Det vil vi altid, og det er jo derfor, at vi spiller fodbold. Vi spiller hele tiden for at få point, og vi er startet godt ud.

- Men der er lang vej, og jeg tør ikke drømme om medaljer endnu. Der er stadig rigtig mange kampe, før det hele afgøres, siger Jesper Lindstrøm.

Også Brøndby-træner Niels Frederiksen mener, at man ikke skal drømme for stort på baggrund af klubbens bedste superligastart i 15 år.

- Vi kan godt konkludere, at vi har fået en god start, men så er det heller ikke mere end en start.

- Det er altså kun lidt over 12 procent af de kampe, der skal spilles i sæsonen. Og hvor langt vi nu kan drive det, det må tiden så vise, siger Niels Frederiksen.

Randers-træner Thomas Thomasberg mener, at Brøndby kan blive farlig for alle hold i ligaen, fordi Brøndby har hurtige offensive folk.

- Det er ingen hemmelighed, at når man har fået 12 point i fire kampe, så er man kommet rigtig godt fra land.

- Det, jeg kan konstatere, er, at man ikke skal blotte sig for meget mod dem, for så kan deres hurtige folk score mod alle, siger Thomasberg.

Brøndby er sikker på at ligge på førstepladsen i den kommende periode, hvor der skal spilles landskampe.

Efter pausen venter Sønderjyske på udebane, og derefter gælder det mødet med FC Midtjylland i Brøndby.

- Vi glæder os rigtig meget til den kamp, for lige nu er FCM vel Danmarks bedste hold, som jeg ser det. Så den kamp ser jeg frem til, siger Brøndby-træneren.

Kampen mellem Brøndby og FCM er sat til fredag den 24. oktober.