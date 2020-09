Brøndby-talent: Nedtur i sidste sæson var sund for mig

Søndag kom han på måltavlen for anden kamp i træk, da han åbnede målscoringen i Brøndbys 2-1-sejr over AC Horsens.

20-årige Jesper Lindstrøm har været særdeles godt kørende for Superligaens tophold, Brøndby, i sæsonens første tre kampe.

Og den unge dansker er også godt tilfreds med sin sæsonstart.

Han håber, at han kan fortsætte de gode takter og undgå den slags nedtur, som han løb ind i sidste sæson.

- Jeg havde også en glimrende start på sidste sæson, men tog så et dyk. Så lad os håbe, det bliver bedre nu, og at jeg fortsætter sådan her. Så ser det godt ud, lyder det fra Brøndbys talentfulde offensivspiller.

I midten af sidste sæson havde han en svær periode, hvor han i nogle opgør slet ikke var på banen og i andre kun fik få minutter.

- Jeg tror, det var rigtig sundt for min udvikling at få lov til at få noget tid på bænken sidste sæson. Jeg kunne arbejde noget mere med mig selv og arbejde med min mentaltræner, siger han.

- Det er hårdt som 19-årig at komme op og få meget succes og hype og så blive pillet ned igen. Men jeg tror også, at det har været sundt, lyder det.

Lindstrøms to scoringer i denne sæson har begge været langskud fra kanten af feltet. Første scoring faldt i anden spillerundes 2-1-sejr over ærkerivalerne fra FCK, og søndag gentog Brøndby-talentet så bedriften mod Horsens.

Han føler generelt, at han er blevet bedre til at tage de rigtige beslutninger.

- Jeg er blevet meget mere moden i mit spil. Jeg har fundet ud af, hvornår jeg skal spille sikkert, hvornår jeg skal vende, og hvornår jeg skal løbe dybt.

Næste opgave for Lindstrøm og co. er Randers på udebane 2. oktober.