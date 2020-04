Brøndby-fans kan risikere at skulle vente længe på igen at tage plads på Brøndby Stadion på grund af coronakrisen. (Arkivfoto)

Brøndby suspenderer forventninger til årsresultat

Coronakrisen gør det umuligt for Brøndby IF at forudse, hvad resultatet af årsregnskabet for 2020 vil blive.

Fodboldligaer ligger i øjeblikket stille verden over, og det samme gør den danske Superliga.

Det har store økonomiske konsekvenser for klubberne, der kan se frem til at miste indtægter fra billetsalg og tv-penge.

Som konsekvens har superligaklubben Brøndby IF valgt at suspendere forventningerne til årsresultatet for 2020, skriver klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Brøndby har tidligere meldt ud, at forventningerne til 2020 var et resultat før skat på mellem minus 20 og minus 30 millioner kroner.

18. marts blev Superligaen udsat på ubestemt tid. Mandag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at der ikke vil blive tilladt store forsamlinger igen før tidligst 1. september.

Hvad det præcis får af betydning for Superligaen, vides endnu ikke.

Men på baggrund af udmeldingen er der skabt "væsentlig økonomisk usikkerhed for, hvor stor effekten af de nuværende påbud vil blive på Brøndbys samlede resultat for 2020," skriver klubben.

Frem til 10. maj gælder forbuddet mod at mødes mere end ti personer, hvilket gør det umuligt at spille fodboldkampe.

Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, håber, at myndighederne i næste fase af genåbningen af samfundet tillader, at man igen kan spille kampe.

- Det er en yderst kompleks og vanskelig situation, vi står i, der blev forstærket med statsministerens pressemøde i går (mandag, red.).

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at en nedlukning af vores branche i så mange måneder vil have voldsomme konsekvenser for dansk fodbold.

- Sammen med Divisionsforeningen og Dansk Erhverv har vi nu en stor opgave foran os, hvordan vi sammen med myndighederne kan sikre, at hjælpepakkerne gør størst mulig nytte og sikrer klubbernes fremtidige eksistens, siger han til klubbens hjemmeside.

Brøndby satte mandag salget af sæsonkort til den kommende sæson i gang, og på det første døgn blev der fornyet sæsonkort for over en million kroner, skriver klubben.

- Hver en krone tæller, for uden indtægter fra kampdage er det naturligt, at vi som klub bliver presset på likviditeten. Den tålmodighed og opbakning, der bliver vist klubben i denne svære stund, er afgørende for, at vi lykkes, siger Palmå.

I januar og februar fik Brøndby efter eget udsagn en tilfredsstillende start på regnskabsåret 2020 blandt andet på grund af spillersalg og væsentlig reducering i lønkroner.

19. maj offentliggør Brøndby delårsrapporten for 1. kvartal.