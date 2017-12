Brøndby-spillere får afkortet tur med ligalandsholdet

Brøndby har ønsket dette for at kunne forberede sig bedst muligt til pokalkampen 4. februar mod FC København, der ikke har spillere med på turen, fordi klubben spiller Europa League-kampe mod Atlético Madrid 15. og 22. februar.

Sportsdirektør i Brøndby Troels Bech er glad for aftalen med Dansk Boldspil-Union (DBU), som han mener har håndteret problemstillingen "flot og modigt".

- Vi har haft en dialog med landstræneren og fundet en god måde at løse det på. Det er sådan, at landsholdet har krav på vores spillere, men vi har i Brøndby ikke bare en tidlig start, men også et derby 4. februar.

- Da det er kutyme, at FCK ikke afleverer spillere, da de skal spille Europa League, ville det give en enorm forvridning af konkurrencemulighederne, og derfor er jeg glad for, at landstræneren har taget hensyn i et bredere perspektiv, siger Troels Bech.

Turen til Abu Dhabi strækker sig til 16. januar og byder på en kamp mod Sverige 11. januar.

Efter den kamp er det meningen, at de to Brøndby-spillere kan rejse til Danmark, oplyser DBU's pressechef, Jacob Wadland.

- Det afhænger af flyafgange. Kan de komme hjem den 12., tager de hjem dér, siger Wadland.

Brøndbys aftale med DBU vækker dog ikke glæde alle steder. Formand i FC Midtjylland Rasmus Ankersen var hurtig til at kommentere aftalen på det sociale medie Twitter.

- BREAKING! DBU laver konkurrenceforvridende underhåndsaftale med Brøndby, skriver Rasmus Ankersen.

FC Midtjylland fører Alka Superligaen med 44 point foran Brøndby med 43 point inden forårssæsonen, der indledes 9. februar.

Ritzau har ikke haft held med at få en uddybende kommentar fra Ankersen. Heller ikke direktør Claus Steinlein har været til at træffe.