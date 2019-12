Brøndby spejder langt efter tophold og jagter tredjeplads

Efter søndagens 1-2-nederlag til FCK, har Brøndby hele ni point op til FCK og potentielt 16 op til FC Midtjylland, når runden er færdigspillet. Derfor kan Brøndby rette fokus på at indfri klubbens målsætning ved at hente en tredjeplads.

Da Brøndby for to kampe siden slog Esbjerg, kiggede de blå-gule mod FC København og FC Midtjylland i top-2, men to kampe og to nederlag senere er snakken en anden.

Det var Niels Frederiksen, der tidligere gav udtryk for, at Brøndby kiggede opad.

- Jeg ved ikke, hvor vi orienterer os hen mod nu. Man kan også være halvsmart og gentage noget, som en engang har sagt, at vi ikke kigger op, ned, øst eller vest, men vi kigger indad, og vi vil gøre det en smule bedre næste gang, siger Brøndby-træneren.

Spørgsmål: Men nu bliver det vel vanskeligt at hente de to hold, der er over jer?

- Ja, men det går hurtigt i fodbold, og vi skal have fokus på at vinde den næste kamp.

- Måske skal vi kæmpe om tredjepladsen, men vi har lige tabt til FCK i en kamp, som vi godt kunne have vundet, siger Niels Frederiksen.

Den tyske midtbanespiller Dominik Kaiser medgiver, at det bliver svært at hente de to hold foran Brøndby, selv om kun halvdelen af sæsonen er færdigspillet.

- Vi skal fokusere på at være de bedste blandt resten. Afstanden op til de to bedste hold er større nu, end den var for et par uger siden. Så nu er vores mål for de næste to kampe at komme ud med seks point.

- I foråret skal vi komme i top-6, men hvis vi kan præstere, som vi lige har gjort mod FCK, så er det bestemt muligt, og vi skal sigte efter tredjepladsen.

- Jeg er ikke nervøs for, at vi misser top-6. Kampen mod FCK viser, at vi er på rette vej. Vi spillede ikke godt i Aarhus i sidste uge, men vores præstationer viser, at vi gør det godt, og jeg er sikker på, at vi nok skal få de nødvendige point, siger Dominik Kaiser.

Omvendt klynger anfører Kamil Wilczek sig til håbet om at kunne indhente rivalerne i toppen.

- Det er fodbold, og vi skal holde fokus fra kamp til kamp. Så vi har en mulighed for at indhente dem, men så skal vi begynde at samle flere point, siger Wilczek.

Brøndby har fem point ned til holdene uden for top-6 før grundspillets sidste otte spillerunder.