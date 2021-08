Brøndby slipper fra Salzburg med snævert nederlag

Brøndby er tvunget til at vinde hjemme over Red Bull Salzburg onsdag i næste uge for at kvalificere sig til Champions Leagues guldrandede gruppespil.

Bedømt på spil og chancer skal Niels Frederiksens mandskab være glade for at kunne rejse hjem med det udgangspunkt, for Brøndby scorede på sin første af blot to afslutninger i kampen.

Det skete allerede i opgørets fjerde minut, hvor Mikael Uhre bankede bolden i kassen.

Siden fulgte et langt stormløb ned mod Brøndbys felt, og 30 gange blev Salzburg noteret for en afslutning i opgøret.

Karim Adeyemi udlignede i det 56. minut, og fortjent kunne Brenden Aaronson sørge for en Salzburg-sejr på kanten til tillægstiden.

Første halvleg kunne ellers ikke være forløbet bedre set med Brøndbys øjne.

Det danske mesterhold fik en drømmestart på kampen med en scoring allerede i det fjerde minut.

Ude på kanten vandt Kevin Mensah en fysisk duel med Salzburg-danskeren Rasmus Nissen Kristensen. Bolden blev slået fladt ind til Mikael Uhre, der viste høj klasse ved at holde sin modstander væk, vende rundt om sig selv og smække bolden i mål.

Det var Brøndbys eneste afslutning i hele første halvleg, men nok til at sikre en pauseføring.

Resten af første halvleg sad Salzburg tungt på, men bortset fra en enkelt stor chance til Nicolas Capaldo formåede Brøndby at holde hjemmeholdet til langskud og mislykkede indlæg i de første 45 minutter.

På kanten til tillægstiden troede Rasmus Nissen Kristensen dog kortvarigt, at han havde udlignet for Salzburg. Linjedommeren vinkede dog korrekt for en snæver offside, og Brøndby slap med skrækken.

Tendensen gennem hele opgøret var, at Brøndby ofte kun havde bolden i få sekunder, før den var tilbage på Salzburg-fødder.

Med en coronaramt trup var Niels Frederiksen heller ikke meget for at skifte ud, og Brøndby-spillerne lignede med tiden nogen, der godt kunne bruge en energidrik til at holde dampen oppe, mens hjemmeholdet forsøgte at øge tempoet.

Salzburg var i gang med et langt tilløb mod en udligning, og efter 56 minutters spil skete det uundgåelige.

Stortalentet Karim Adeyemi var først over en returbold og udlignede, efter Mads Hermansen ellers havde lavet en af mange fine redninger i kampen. Der gik halvandet minut, før scoringen endegyldigt blev godkendt, da der i opspillet var tvivl om en mulig offside.

Brøndby modstod siden et tungt pres, inden tempoet dalede en anelse i kampens sidste 20 minutter. I den fase blev Brøndby noteret for sin anden afslutning i kampen, da Anis Ben Slimane hamrede bolden på overliggeren.

Det lignede, at Brøndby kunne lave et kup og slippe fra Salzburg med 1-1. Til sidst blev danskerne dog straffet for lidt passivt forsvarsspil, og så kunne den indskiftede amerikaner Brenden Aaronson gøre det til 2-1.