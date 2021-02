Brøndby slipper for pokalkampe: Måske en fordel

I år byder Sydbank Pokalen allerede på dobbeltopgør fra kvartfinalen, mens Superligaen har 19 spillerunder mod de normale 16 i løbet af forårssæsonen. Det skyldes den sene sæsonstart grundet coronapandemien.

Om det bliver en fordel for Brøndby i kampen om det danske mesterskab, ved cheftræner Niels Frederiksen ikke.

Han erkender dog, at der kan vente de nærmeste konkurrenter i form af FC Midtjylland, AGF, Randers og Sønderjyske et travlt forår.

- Jeg vil give dig ret så langt, at der er mange kampe for dem, der når hele vejen frem til pokalfinalen, siger den tidligere Esbjerg-træner.

- Vi ville rigtig gerne fortsat have været med i pokalen, som vi er dødærgerlige over, at vi røg ud af.

- Vi ville gerne have spillet alle de kampe, og det kan man godt, hvis man har en fornuftig trup. Det har de hold, der er tilbage, som jeg vurderer det.

Grundet coronarestriktioner er der ingen reserveholdsturnering for tiden, og derfor kan det også betyde, at Brøndby får svært ved at holde hele truppen i kampform.

- De klubber, der spiller mange kampe, får også mulighed for at bruge flere spillere.

- Så i nogle sammenhænge kan det måske være en fordel (at være ude af pokalturneringen, red.), men det er jeg ikke sikker på, det er, for spillere vil gerne spille fodboldkampe, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-topscoreren Jesper Lindstrøm så også hellere, at foråret bød på fortsat deltagelse i pokalturneringen. Men han kan også få øje på det positive ved et mere kampfattigt forår.

- Vi har næsten en uge til at forberede os mellem hver kamp, så det hjælper selvfølgelig. Men spørger du mig, om jeg hellere ville være i pokalen, så havde jeg alle dage taget det, siger Jesper Lindstrøm.

Søndag vandt Brøndby med 4-0 på udebane over Lyngby i Superligaen.