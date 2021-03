Brøndby slår FCK på sene mål i VAR-drama

For FCK er nederlaget et hårdt slag. Jess Thorups tropper kunne tage et stort skridt tilbage mod den absolutte top, men er nu syv point efter Brøndby.

Søndagens derby var længe af den mere tamme slags, men det fik drama i opgørets sidste del, som faldt ud til Brøndbys fordel.

I et opgør med ganske få store chancer scorede Lasse Vigen først til 1-0 efter et gennembrud, og anfører Andreas Maxsø slog sejren fast på straffespark kort før tid.

Inden for få minutter i slutfasen udspillede sig et stort VAR-drama, da FCK først troede, at holdet havde udlignet til 1-1, og i stedet blev Brøndby tildelt straffespark efter VAR og scorede til 2-0.

Indledningen bar præg af holdenes indbyrdes respekt for hinanden, og ingen skulle nyde noget af at åbne sig for meget op i jagten på et mål.

Som første halvleg skred frem, blev kampen dog mere livlig, og FCK havde mest at byde på offensivt.

Gæsterne havde ganske enkelt flest spillere, der kunne skabe noget på egen hånd, og det gav Mohamed Daramy den første store chance efter et kvarter.

Hans afslutning havde kurs mod hjørnet, men keeper Marvin Schwäbe fik viftet bolden til hjørnespark.

Brøndby havde fokus på den gode organisation og så ellers hurtige omstillinger, der har været holdets varemærke. Det gav en stor mulighed til Mikael Uhre efter 25 minutter.

Jesper Lindstrøm sendte en perfekt aflevering i dybden, men Uhres afslutning i fri position gik et godt stykke forbi mål.

Anden halvleg blev en meget taktisk affære, og der skulle en fejl til, for at scoringen blev åbnet op med 20 minutter tilbage af affæren.

FCK-backen Karlo Bartolec tabte bolden på banens midte, og Brøndbys netop indskiftede Lasse Vigen stak i løb mod mål.

Vigen havde en afleveringsmulighed, men så åbningen til at skære mod mål selv, og fra kanten af feltet sendte han bolden ind i fjerneste siden af målet til 1-0.

Den tidligere Brøndby-topscorer Kamil Wilczek var netop sendt på banen, og efter et hjørnespark sparkede han bolden ind fra nært hold ti minutter før tid, men efter et VAR-check blev målet annulleret for arm på bolden i feltet.

I stedet kom Brøndby foran 2-0. VAR-billede viste, at Maxsø fik en albue i hovedet i feltet, og anføreren omsatte selv straffesparket.

Der kom dog alligevel ny spænding, da Jens Stage efter et frispark reducerede til 1-2 i tillægstiden, men mere blev det ikke til trods otte minutters tillægstid.