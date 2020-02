Brøndby-skurk om straffespark: Vi tabte på en fejldom

AaB scorede det sidste og afgørende mål på et straffespark, da nordjyderne på hjemmebane vandt 3-2 over Brøndby søndag i Superligaen.

- Jeg synes overhovedet ikke, at der var straffespark. Vi tabte på et forkert dømt straffespark.

- Jeg oplevede, at Pallesen var i en situation, hvor han kunne sparke, og jeg prøvede at forstyrre ham så meget som muligt uden at flæske ham. Jeg satte bare mit ben ned for at forstyrre ham, siger Kevin Mensah.

AaB-backen mener selv, at der lignede et straffespark i friløberen, som han havde i højre side af feltet.

- Der var i hvert fald kontakt. Så ved jeg ikke, hvad der er kontakt med.

- Jeg var i kontakt med et eller andet, og jeg følte, at det var hans fod. Det var i hvert fald ikke film, siger Pallesen.

Brøndby-træner Niels Frederiksen mener også, at sejrsmålet kom på en forkert dom.

- Der blev dømt et straffespark, der ikke var der. Det kommer man ud for nogle gange. Sådan er det. Der var mange marginaler frem og tilbage.

- Det var en lige kamp, hvor vi havde nogle muligheder, og AaB havde nogle. Så jeg kan ikke sige, at det er ufortjent, at de vandt. Men vi kunne godt have fortjent at få noget med herfra, siger cheftræneren.

Lucas Andersen scorede målet på straffesparket for AaB. Derudover stod den hollandske angriber Tom van Weert for hjemmeholdets to øvrige mål.