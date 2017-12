Brøndby skal jagte guld uden vinterforstærkninger

De blågule overvintrer som enten nummer et eller to i Alka Superligaen og har et stærkt udgangspunkt for at gå efter guldet på den anden side af julepausen.

Selv om Brøndby med 2-2 mod AGF satte point til for første gang i ti kampe, ligner klubben fortsat en varm mesterskabskandidat.

Der bliver dog ikke tale om, at klubledelsen skal på markedet for at finde forstærkninger, som kan trække Brøndby til den første guldtriumf siden 2005.

- Det er ikke kampen om mesterskabet, der vil definere, hvordan vi agerer i transfermarkedet, siger sportsdirektør Troels Bech.

- Vi håber at få noget kontinuitet på holdet, og jeg tror meget på, at vores træner kan træne holdet til at blive bedre. Det er også en måde at forstærke sig på, siger han.

Træner Alexander Zorniger er da også indstillet på at klare sig med de spillere, han har i dag.

Han håber blot på, at større klubber i udlandet ikke frister hans profiler til et vinterskifte.

- Vi har en succesfuld trup, og spillerne har vist, at de har kvaliteten til at præstere i Brøndby, ligesom Brøndby har vist dem, at dette er det niveau, de skal spille på, siger Alexander Zorniger.

- Selvfølgelig skal alle spillere stræbe efter at nå højere op. Men hvis du skal væk fra Superligaen, skal det kun være til en af de fire store ligaer. Det gør ingen forskel, om du spiller her eller i Holland for eksempel.

- Jeg håber, at spillerne vil evaluere deres eget niveau meget grundigt, lyder det fra Brøndby-træneren.

Midtbanespilleren Christian Nørgaard mener heller ikke, at der er brug for nye folk i vinterpausen.

- Vi skal holde på det hold, vi har. Det er rigtig spændende, og der er en god bredde. Hvis vi kan holde sammen på den trup, så ser tingene lyse ud, siger Christian Nørgaard.

Brøndby slutter efteråret med 43 point efter 19 kampe. FC Midtjylland kan med en sejr over Randers FC i mandagskampen overtage ligaens førsteplads.