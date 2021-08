Brøndby ser Salzburg-opgør som mulig ende på dårlig stime

Det er et Brøndby-mandskab i modvind, som tirsdag spiller det første af to opgør om en plads i Champions Leagues gruppespil mod østrigske Red Bull Salzburg.

Man fristes til at tænke, at det vigtige opgør om en plads i Champions League kommer på et dårligt tidspunkt, men sådan ser Brøndbys anfører, Andreas Maxsø, ikke på det.

- Kampen kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Jeg tror, at det er sundt, at vi får et break fra Superligaen, kommer ind på en fed scene og kan spille uden pres. Det er en god mulighed for at få vendt tingene, siger Maxsø.

Brøndby IF's træner, Niels Frederiksen, er også optimistisk op til kampen.

- Selv om vi har seks spillere ude med corona, synes vi stadig, at vi stiller et rigtig fint hold. Vi har en intention om, at vi skal gøre det svært for Salzburg, og det tror jeg på, at vi kan, siger han.

Niels Frederiksen erkender dog, at det er en svær modstander, Brøndby er oppe imod.

- Red Bull Salzburg kommer formentlig til at have bolden mere, end vi har. Til gengæld skal vi prøve at bruge den bedre, end de gør, i de perioder vi har bolden.

- Selvfølgelig vil de være dominerende på nogle parametre. Bare de ikke bliver dominerende på antallet af mål, så er jeg ligeglad med det andet, siger Frederiksen.

Brøndby IF møder Red Bull Salzburg på udebane i det første af to opgør i playoffrunden i Champions League klokken 21 tirsdag.

Den samlede vinder af dysten skal i gruppespillet i Champions League, mens taberen skal i gruppespillet i Europa League.

Brøndby må på grund af corona undvære midtbanespillerne Josip Radosevic, Christian Cappis, Tobias Børkeeiet og Mathias Greve samt stopperen Sigurd Rosted og reservekeeperen Thomas Mikkelsen mod Salzburg.