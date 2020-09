Brøndby sænker forventningerne til 2020-regnskab

Fodboldklubben suspenderede i april forventningerne til regnskabet for året på grund af coronakrisen, men nu er der større overblik over økonomien.

Brøndby IF forventer større underskud for 2020 end først antaget.

Hvor klubben før forventede et underskud før skat på mellem 20 til 30 millioner kroner, er forventningen nu et minus før skat på 25 til 40 millioner.

Det skriver selskabet Brøndbyernes IF i en fondsbørsmeddelelse.

Klubberne i Superligaen har blandt andet fået besked på, at de fortsat kun må lukke et begrænset antal tilskuere ind til kampene på grund af risiko for smitte.

- Med Sundheds- og Ældreministeriets udmelding per 1. september 2020 vedrørende fortsatte restriktioner og påbud med hensyn til afvikling af 3F Superligaen samt nye hjælpepakker frem til og med foreløbigt 31. oktober, vurderer selskabets ledelse, at man nu kan løfte suspenderingen af forventningerne til 2020, skriver selskabet.

Usikkerhed om restriktioner og hjælpepakker gør det stadig svært at beregne underskuddet præcist, lyder det.

I slutningen af august præsenterede Brøndby et regnskab for første halvår med et underskud på 11,9 millioner kroner. Selv om det var tale om røde tal, var det en markant forbedring i forhold til resultatet fra samme periode sidste år, hvor underskuddet lød på 41,7 millioner kroner.

Af regnskabet fremgik det, at særligt lavere lønomkostninger og spillersalg havde trukket regnskabet i den rigtige retning.

Løntunge spillere som Kamil Wilczek, Hany Mukhtar og Dominik Kaiser er i det forgangne år solgt med milliongevinster til følge, mens de primært er blevet erstattet af egne talenter i truppen.