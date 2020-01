Brøndby sælger midtbaneprofilen Dominik Kaiser

Brøndby har solgt midtbaneprofilen Dominik Kaiser til Hannover 96.

I et opslag på Twitter skriver den tyske fodboldklub, som spiller i 2. Bundesligaen, at Kaiser har skrevet under på en aftale der gælder frem til sommeren 2022.

Brøndby bekræfter også handlen på sin hjemmeside.

Tyskeren havde kontraktudløb til sommer, men Hannover betaler altså Brøndby for at få ham på kontrakt med øjeblikkelig virkning.

31-årige Kaiser blev hentet til Brøndby i sommeren 2018, mens landsmanden Alexander Zorniger var træner. Og særligt i indeværende sæson har han markeret sig som en af superligaklubbens profiler.

- Der bliver talt meget om, at Brøndby IF er en speciel klub, men jeg tror ikke, at folk forstår, hvor stort det er at få lov til at spille her og være en del af det hele, før man har prøvet at repræsentere klubben, siger Kaiser i et afskedsinterview på Brøndbys hjemmeside.

- Modtagelsen fra spillertruppen og ikke mindst fansene var fantastisk. Man føler sig velkommen med det samme, ligesom livet i Danmark er fantastisk. Jeg kommer ikke til at glemme min tid i Brøndby IF eller i Danmark.

Ifølge Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, giver det mening at sælge Kaiser nu, fordi der ikke var udsigt til en kontraktforlængelse.

- I det billede ikke mindst er det vigtigt, at vi som klub kigger længere frem end bare de næste seks måneder, siger han til klubbens hjemmeside.

- Således skal de beslutninger, der træffes, pege i retning af de strategiske valg, der er truffet mod et Brøndby IF i økonomisk balance og med et generelt større fokus på økonomisk og sportsligt potentiale.

- I den kontekst passer salget af Kaiser rigtig godt ind både strategisk og økonomisk.

Kaiser nåede 68 kampe på halvanden sæson for Brøndby. I dem scorede han 16 mål.