Brøndby sælger Rønnow til Frankfurt for 21 millioner

Den 25-årige keeper mangler endnu at forhandle sine personlige vilkår på plads med bundesligaklubben, der har tilbudt ham en kontrakt på fire år.

Rønnow har gennem længere tid været en af Superligaens største profiler med gode chancer for at blive udtaget til det danske landshold til sommerens VM i Rusland som en af garderingerne for Kasper Schmeichel.

Rønnow kom til Brøndby i sommeren 2015 fra AC Horsens på en fireårig kontrakt.

Allerede for et år siden var der interesse fra udlandet, men Brøndby valgte at holde på ham i et forsøg på at samle et hold, der kunne kæmpe med i toppen af Superligaen.

Senest i vinter afviste Brøndby et stort bud på Rønnow på den sidste dag i transfervinduet. Det kom fra engelske Crystal Palace.

- Buddet kom så sent, at det blev urealistisk at få tingene til at hænge sammen, sagde sportsdirektør Troels Bech dengang.

- Det var en alvorlig udfordring, og den viste sig også at være større, end der kunne magtes at få en erstatning ind.

Målmanden selv ærgrede sig dengang over, at han ikke fik muligheden for et skifte til udlandet.

- Jeg er afklaret, men jeg er også brandærgerlig, sagde han 1. februar, dagen efter vinterens transfervindue var lukket.

Omvendt forstod han også godt, at Brøndby ikke solgte ham.

- Jamen klubben har jo sin agenda, og den er, at den skal have så godt et hold som muligt, og det er klart, at når det spidser til - til allersidst, som det gjorde her - så skal klubben også kunne nå at få en ny mand ind, inden den sælger, sagde Rønnow.

Men nu får han altså lov til at rejse ud. Efter tre år i Brøndby - et år inden kontraktudløb.

Det er anden gang inden for tre år, at Brøndby sælger holdets førstemålmand til Eintracht Frankfurt.

I sommeren 2015 solgte Brøndby Lukas Hradecky til den tyske bundesligaklub. Hradecky forlader Frankfurt til sommer, og det er nu anden gang, at Rønnow skal lukke hullet efter finnen.

Frankfurts sportslige ledelse bestående af Fredi Bobic og Bruno Hübner har begge været i Danmark for at forhandle med Brøndby.

- Med tilgangen af Frederik Rønnow har vi lukket et hul på holdet. Vi er totalt overbeviste omkring ham og hans kvaliteter, siger Bobic til klubbens hjemmeside.

Frankfurt indtager en øjeblikkelig femteplads i Tysklands bedste fodboldrække.