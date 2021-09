Brøndby rejste sig: Naturligt at halte efter FCM og FCK

Cheftræner Niels Frederiksen mener dog ikke, det er unaturligt, at Brøndby har problemer med at hænge på topholdene.

- Det er svært at sætte en målestok op, men et godt bud vil være, hvis man tager økonomien i trupperne og går ud fra, at vi bruger pengene nogenlunde lige fornuftigt, så er der jo den forskel, der er på økonomien.

- Vi ved godt, vi ikke får lige så meget for den sidste lønkrone som for den første, så bare fordi de har et budget, der er dobbelt så stort som vores, betyder det ikke, de er dobbelt så gode som os. Men der halter vi stadigt lidt efter, og det er helt naturligt, der hvor vi er, og med de økonomier der er indblandet.

- De andre hold synes jeg, vi viser, vi ikke på nogen måde halter efter. Vi har haft en dårlig sæsonstart og har vundet for lidt. Jeg synes, vi har spillet til mere, men vi har heller ikke ofte nok ramt vores topniveau, og det kæmper vi hver eneste dag for at lave om på.

- Det her var et godt skridt, siger Niels Frederiksen efter kampen mod AaB, som gav de blågules anden ligasejr i sæsonen.

Træneren mener ikke nødvendigvis, man skal holde Brøndby op mod den succesfulde seneste sæson, der som bekendt resulterede i et mesterskab.

- Vi spillede en sæson sidste år, hvor vi spillede med et andet hold end nu og fik alt til at spille. Det var et hold, vi havde trænet med i to år, så relationerne sad. De væsentlige spillere toppræsterede gang på gang, og der er vi ikke helt endnu med det her nye hold.

- Men vi arbejder hen imod det, og jeg synes, vi er på rette vej, og kampen mod AaB var et godt skridt, mener Niels Frederiksen.

Efter seneste spillerundes storkamp mellem FCK og FCM udtalte begge topholds trænere, at de holder et seriøst øje på forfølgerne fra Randers og AaB i forhold til topkampen.

Det bliver dog taget med ro i den nordjyske lejr.

- Nu har vi haft en rigtig, rigtig fornuftig stime kørende, men der skal jo ikke ret meget negativ stime til, før vi ligger i den anden ende. Superligaen er forbandet tæt, som den har været i de sidste mange år.

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi hverken har blandet os i topstriden eller ikke har. Vi har haft meget fokus på en enkelt kamp ad gangen, som er røvkedeligt, men det er strategien, fortæller forsvarsprofilen Kristoffer Pallesen.

Nederlaget på Brøndby Stadion var AaB's første i otte superligakampe, og for cheftræner Marti Cifuentes handler det nu om reaktionen på det.

- Vi har tabt en fodboldkamp, og nu skal vi fokusere på den næste. Vi var i en god periode, men vi vidste, at det kunne ske, at vi tabte en kamp, så det er jeg ikke bekymret over.

- Nu handler det om vores reaktion i næste kamp. Vi skal vise, at vi kan komme os efter et nederlag og tage det kamp for kamp, som vi gør det.

- Jeg ville være bekymret, hvis vi spillede dårligt, eller spillerne ikke var modige, turde have bolden og gav alt. På det punkt er jeg virkelig stolt af mine spillere, for de gav alt, siger en fortrøstningsfuld Cifuentes.

AaB er øjeblikkeligt på tredjepladsen i Superligaen med fem point op til FCK og seks til topholdet FC Midtjylland.