Brøndby-profiler jubler over guldfest: Det er surrealistisk

Brøndby slukkede mandag aften 16 års mesterskabstørst ved at besejre FC Nordsjælland med 2-0 og dermed vinde guld for første gang siden 2005.

På grund at et rødt kort mod FC København for et par runder siden måtte offensivspilleren overvære begivenhederne fra tribunen på Brøndby Stadion.

- Det var forfærdeligt, for man var så pissenervøs, men kunne ikke selv gøre noget ved det. Men jeg er bare så stolt af drengene. Det er helt sindssygt, siger en lykkelig Jesper Lindstrøm efter kampen.

Brøndbys pokalløft blev forsinket, fordi en større gruppe fans stormede banen lige efter slutfløjt.

For Lindstrøm, der personligt har holdt med Brøndbys siden barnsben og er vokset op i og omkring klubben, var det en vild oplevelse pludselig at være i centrum af en guldtriumf.

- Det er fuldstændig hjernedødt. Jeg tror, at hvis det var mig, der stod dernede, så var jeg også løbet ind, men det er selvfølgelig endnu federe at stå herinde med medaljen om halsen. Det er så surrealistisk og sindssygt, siger han.

Mesterskabspokalen blev løftet af Brøndby-anfører Andreas Maxsø, og forsvarsklippen var også ovenud begejstret efter kampen.

- Det betyder alt. Det er det, vi har kæmpet og trænet for hver eneste dag i denne sæson, og at det så kulminerer med et mesterskab er fuldstændig fantastisk.

- Vi har måske ikke de bedste spillere, men vi har det bedste hold. Den her gruppe af spillere har arbejdet stinkende hårdt fra dag ét, og vi har selvfølgelig haft en fantastisk trænerstab, der har været med til at udvikle os.

- Men først og fremmest skal der være ros til hele gruppen for at stå sammen i de mindre gode tider og blive ved med at tro på det, siger Maxsø.

Brøndby sluttede et enkelt point foran FC Midtjylland og sikrede sig således klubbens 11. mesterskab.