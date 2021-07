Brøndby-profiler er væk: De unge skal tage næste skridt

Ikke desto mindre er cheftræner Niels Frederiksen optimist, inden den nye sæson bliver skudt i gang med en kamp mod AGF søndag.

- Vi har sagt farvel til en håndfuld spillere, men det betyder så også, at der nu er plads til de spillere, som i sidste sæson egentlig havde niveauet til at starte inde, og nu skal de så vise, at de kan tage næste skridt, siger cheftræneren til Brøndbys hjemmeside.

Her tænker Niels Frederiksen formentlig på folk som Rezan Corlu, Tobias Børkeeiet og Anis Ben Slimane, som mest blev brugt som indskiftere i sidste sæson.

- Vi har en del spillere, som er under 22, og jeg må sige, at de har gjort det rigtig, rigtig fint i træningskampene. Vi står derfor i dag med en god trup, hvor der er meget potentiale, siger Niels Frederiksen.

Truppen står på et ustabilt underlag, og hvis de unge ikke stempler ind, kan det se en smule smalt ud i første halvår, hvor Brøndby er garanteret europæisk gruppespil.

Brøndbys fans kan dog forvente, at hele truppens bredde skal i brug, og at det dermed ikke bliver de samme spillere, der skal bære klubben gennem det tætte program.

- I et travlt efterår kan jeg godt forestille mig, at vi vil have nogle typer af spillere, som vi i højere grad vælger at bruge på udebane i en europæisk gruppespilskamp, mens vi måske vil vælge en lidt anden type til en hjemmekamp på Brøndby Stadion i 3F Superligaen, men det betyder ikke, at vi skifter et helt hold fra kamp til kamp, siger Niels Frederiksen.

Brøndby træder ind i Champions League-kvalifikationens playoffrunde og skal dermed kun vinde ét dobbeltopgør for at komme ind i det forjættede land.

Lykkes det ikke, ryger klubben direkte i Europa League-gruppespillet.